Immo-Holding plant zweiten Büroturm in Kaufbeuren

Von: Kai Lorenz

Der Gewerbepark-Tower 2.0. Dieses Büro- und Geschäftshaus will die Immo-Holding im Gewerbepark Kaufbeuren in der Melchior-Elch-Straße schnellstmöglich realisieren. © Animation: Immo-Holding

Kaufbeuren – Arbeiten mit einem großzügigen Panoramablick auf die Berge. Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht ganz, denn die Immo-Holding aus Kauf­beuren plant den Bau eines zweiten Büro-Turms im Gewerbepark Kaufbeuren. Gebaut werden soll der Gewerbepark-Tower 2.0 auf einer rund 2.000 Quadratmeter großen Fläche in direkter Nachbarschaft zur Allgäuer Hallenkartbahn und der varmeco GmbH.

Die Immo-Holding will damit ihren zweiten Büro-Tower in Kaufbeuren realisieren. Wie berichtet, steht der erste bereits gut sichtbar in der Nähe des Kauf­beurer Bahnhofs.



Auch der neue Gewerbepark-Tower 2.0 kommt modern und attraktiv in seiner Architektur daher. Er wird 26 Meter hoch sein und auf einem Fundament von 20 mal 40 Metern stehen. Damit ist er etwas größer als sein Pendant am Bahnhof.



Auf acht Etagen sollen sich rund 2.600 Quadratmeter Büroflächen in einem hellen und ansprechenden Ambiente verteilen. „Wir haben so viele Büroflächen, wie sinnvoll möglich waren, aus der vorhandenen Fläche herausgeholt“, erklärt Carmelo Panuccio von der Immo-Holding.



Neben den attraktiven und modernen Büroräumen haben die zukünftigen Nutzer ab dem 3. Stock zudem einen atemberaubenden Blick auf die Allgäuer Alpen, schwärmt Panuccio.



Mit Blick auf die Lage im Gewerbepark Kaufbeuren ist der geplante Büro-Tower 2.0 mit seiner direkten Anbindung zur B12 gut mit dem Auto erreichbar. Insgesamt werden 61 Parkplätze in der Tiefgarage und überirdisch zur Verfügung stehen.



Laut Panuccio ist der Großteil der Büroflächen bereits verkauft oder vermietet, einige (mit jeweils rund 360 Quadratmetern) sind noch zu haben. „Sobald die Bauverwaltung grünes Licht für unseren Gewerbepark-Tower gibt, legen wir auch los“, sagt Panuccio. „Dann rollen unverzüglich die Bagger.“ Der Immobilen-Experte rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren.