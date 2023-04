In Buchloe gehen Kirche und Klimaschutz Hand in Hand

Bei der Urkundenübergabe in Buchloe (v. li.): Bettina Mühlbauer (Zertifiziererin), Rainer Weber (Umweltteam), Peter Hack (Umweltbeauftragter), Leo Weber und Horst Reichert (beide vom Umweltteam) und Pfarrer Christian Fait. © Hack

Buchloe – Die evangelische Hoffnungskirche in Buchloe hofft beim Klimaschutz nicht allein auf den göttlichen Segen, sondern setzt auch selbst vieles in die Tat um. Erst kürzlich hat die Kirchengemeinde erfolgreich das Umweltmanagementsystem „Grüner Gockel“ eingeführt und dazu das Zertifikat erhalten. Sie ist damit die erste Gemeinde im Dekanat Memmingen.

In einem Festgottesdienst mit anschließendem Stehempfang wurde das am vergangenen Sonntag gefeiert. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand folgende Aussage von Jesus: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ Mitglieder des Umweltteams der Kirchengemeinde (gegründet im November 2020) teilten in der Predigt ihre Ansichten dazu mit. Pfarrer Christian Fait stellte heraus, dass der Auftrag für die Menschen nicht die Ausbeutung der Erde, sondern deren Bewahrung war.



Mit dem Umweltmanagementsystem will die Kirchengemeinde einerseits den Resourcenverbrauch senken und zugleich das Thema des Umweltschutzes ins Bewusstsein der Menschen rufen. Dass die Bemühungen bereits Früchte tragen, kam beim anschließenden Stehempfang zur Sprache: So konnte der C02-Ausstoß der Kirchengemeinde von 2021 auf 2022 um 21 Prozent gesenkt werden. Zudem wurde die Umstellung auf Ökostrom vollzogen, der Gemeindebrief wird inzwischen ausschließlich auf Recycling-Papier herausgegeben und auf der Nordseite der Kirche soll eine Blühwiese entstehen. Weitere geplanten Maßnahmen sollen bis zur Rezertifizierung im Jahr 2026 umgesetzt werden.





Bürgermeister Robert Pöschl bedankte sich für dieses Engagement der evangelischen Kirchengemeinde für die Mitwelt. Mit dem „Grünen Gockel“ leiste die Gemeinde auch einen Beitrag für den European Energie Award der Stadt Buchloe.