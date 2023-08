In Kaufbeuren: Strack-Zimmermann über die Aufgaben der Sicherheitspolitik

Von: Wolfgang Becker

Marie-Agnes Strack-Zimmermann in Kaufbeuren. © Becker

Kaufbeuren – Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), weilte in dieser Woche in Kaufbeuren. In einem Vortrag verdeutlichte sie die Auswirkungen des seit 18 Monaten währenden Krieges in der Ukraine durch Aggressor Russland auf die deutsche und europäische Sicherheitspolitik sowie deren Herausforderungen.

Die Bundestagsabgeordnete kam auf Einladung des Kaufbeurer FDP-Kreisverbandes nach Kaufbeuren. Die für ihre klaren Aussagen und Positionen bekannte Politikerin bezog auch in ihren Ausführungen mit Blick auf den durch Russlands Überfall ausgelösten Krieg in der Ukraine „klare Kante“. „Hier wurde das Völkerrecht gebrochen, was dem Angegriffenen auch erlaubt, sich mit allen zur Verfügung stehenden Mittel zu verteidigen“, so die Bundespolitikerin. In der von Christian Toth als FDP-Direktkandidat für den Bayerischen Landtag moderierten Diskussion stand sie den zahlreichen Besuchern Rede und Antwort.

Ein ausführlicher Bericht zur Veranstaltung folgt in Kürze.