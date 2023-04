In Sachen Umgehung Pforzen tut sich was – öffentliche Versammlung am 14. Mai

Von: Klaus-Dieter Körber

„Umgehung für Pforzen – JETZT“ heißt es auf dem Schild. Aufgenommen wurde das Foto vor fast zehn Jahren. © Archivfoto: Körber

Pforzen – Schon seit Jahren leidet Pforzen unter der extremen Belastung im Durchgangsverkehr. Mehr als 10.000 Kraftfahrzeuge – darunter mehr als 1.000 Lkw – sorgen täglich für teils beängstigende Zustände, wobei die Sicherheit von Fußgängern, darunter auch Schulkinder auf dem Weg zum Bus, gefährdet wird. Vor allem für die Anwohner im Bereich der Wertachstraße ist ein „normales Leben“ nicht mehr möglich. Verkehrslärm sowie Gestank durch Abgase sind zwischenzeitlich unerträglich geworden. Und so kämpft nun schon seit über zehn Jahren die Interessengemeinschaft „Pro Umgehungsstraße Pforzen e.V.“ mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln um Abhilfe.

Eine ganze Reihe von Mandatsträgern aus Bundes-, Land- und Kreistag wurde seitdem kontaktiert und in diesen „Kampf“ miteinbezogen. Ein großer Erfolg war schließlich, das Verkehrsprojekt „Umgehungsstraße für Pforzen“ in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans zu bringen. Hier entpuppte sich die „richtige Trasse zu finden“ als großes Problem.



Nun scheint, wie MdL Bernhard Pohl von den Freien Wählern dem Kreisboten mitteilt, eine Lösung gefunden zu sein. Pohl hatte sich in der vergangenen Woche bei einem persönlichen Gespräch im Staatlichen Bauamt Kempten nach dem aktuellen Sachstand erkundigt und dabei in Erfahrung gebracht, dass nach mehrfacher längerer Verzögerung nun ein Ergebnis vorliege, das der Gemeinde Ende April in einer nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde.



Über das Ergebnis wird augenblicklich noch Stillschweigen gewahrt. Nur soviel sickerte zwischenzeitlich durch: Man sei mit dem erzielten Resultat zufrieden sein könne. Laut Bernhard Pohl sei es ein „enges Rennen“ gewesen, vor allem wegen der sensiblen Naturräume in den Wertachauen.



Termine im Mai

In einer öffentlichen Versammlung am 14. Mai soll die Bevölkerung alles Weitere dazu erfahren. Einen Tag später – am 15. Mai – lädt dann auch die Interessengemeinschaft „Pro Umgehungsstraße Pforzen e.V.“ zu ihrer Jahreshauptversammlung ein, in deren Verlauf ebenfalls die Ergebnisse dieser Untersuchungen im Mittelpunkt stehen.