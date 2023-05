Inspiration und Eskalation bei „Rock your Hair“ im Kaufbeurer Melodrom

Von: Mahi Kola

Friseure aus Leidenschaft: Günther Fischer, Melanie Hoffmann und ihre Kollegen lieferten eine mitreißende Show. © Mahi Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Mit „Rock your Hair“ hat am Samstag eine Frisurenshow der anderen Art Premiere in Kaufbeuren gefeiert: Die Kultdisco Melodrom wurde zur Bühne für Musik, Mode- und Frisurentrends – Glanz, Glamour und „Live Hairstyle Eskalation“ inbegriffen. Rund 280 Besucher waren zum voll ausgebuchten Event gekommen.

On Stage zeigten die Friseurinnen und Friseure zwischen fetzigen Beats live ihr Können. Verschiedene Acts von Kunst-Performance bis Live-Musik sorgten dafür, dass beim Publikum keine Langeweile aufkam. Friseurmeister Christoph Filser, der erfolgreich auf sämtlichen ­Social Media-Kanälen unterwegs ist, hielt als Gast bei der Show die Fahne für den Friseurberuf hoch, der auf einzigartige Weise Handwerk, Technik und Sinn für Ästhetik in sich vereine. Der Chef des Kemptener Salons „Bei Freunden“ will dem negativen Image der Friseurbranche einen neuen Look verpassen und junge Talente für den Beruf begeistern.



Frischen Wind und authentische Einblicke in die Welt der Friseure zu bringen, halten auch die Veranstalter von „Rock your Hair“, Art of Hair-Inhaber Günther Fischer und Melanie Hoffmann, Obermeisterin der Friseurinnung Ostallgäu, für wichtig: Dass es sich keineswegs um einen eintönigen Beruf handelt, stellten die Haarkünstler an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis. Statt stumpfem Haareschneiden hinterm Stuhl war auf der Bühne Glamour, Style und Show angesagt. Ausgestattet mit Kamm, Schere und Haarspray zeigten Fischer, Hoffmann und ihre Kollegen, wie viel Freude sie an der kreativen Tätigkeit haben, und präsentierten anhand der Models die neuesten Trends in Sachen Hairstyle.

Zu Gast waren auch Mitglieder der „Barber Angels“, ein Zusammenschluss von großherzigen Friseuren, die sich sozial engagieren, indem sie Obdachlosen und Bedürftigen regelmäßig kostenlos die Haare schneiden.



„Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, zeigte sich Fischer von der Resonanz an diesem Abend überwältigt. So waren im Publikum nicht nur Friseure, sondern „gut gelaunte, zum Feiern aufgelegte, modeinteressierte Menschen jeden Alters“, freute sich Fischer, der sich eine zweite Auflage der Show gut vorstellen kann – nicht zuletzt, um mit der Freude an der Kreativität anzustecken und zu zeigen, wie schön der Beruf des Friseurs sein kann.