Inventur im Stadtwald

Von: Angelika Hirschberg

Im Wald statt im Modeon: Der Bauausschuss lud vergangene Woche zum Rundgang durch den Hochwieswald. Denn für den städtischen Wald wurde ein Wirtschaftsplan aufgestellt. © Schulz

Marktoberdorf – Alle zwanzig Jahre, so will es das Gesetz, steht eine Inventur des Waldes an. Das sogenannte Forsteinrichtungswerk wurde jüngst den Stadträten bei einem Rundgang durch den Hochwieswald vorgestellt. Dabei zeigte sich: Die städtischen Wälder sind in einem vorbildlichen Zustand.

Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen? Das soll der aktuelle Forstwirtschaftsplan verhindern, der auch die Planung für die kommenden Jahrzehnte mit einschließt. Wo sitzt der Borkenkäfer? Wie viele Festmeter sollen künftig eingeschlagen werden? Auf welche Weise soll der Wald verjüngt und für den Klimawandel gerüstet werden? Diese Fragen beantwortet das Forsteinrichtungswerk – und im Fall des besagten Waldspaziergangs der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf, Moritz Jan­zen, der gemeinsam mit Forstdirektor Stephan Kleiner die Stadträte durch den Hochwieswald führte.



„Wir sind per Gesetz zur Vorbildlichkeit verpflichtet“, sagte Janzen und bezeichnete den Hochwieswald als einen besonders nachhaltig bewirtschafteten Gemeindewald. Dort habe man früh, das heißt bereits vor rund 30 Jahren, mit dem Umbau der Fichtenreinbestände begonnen. Mittlerweile habe sich der rund 45 Hektar große Wald zu einem breit aufgestellten Mischwald mit Tannen, Buchen, Lärchen, Douglasien und Ulmen verschiedener Altersstufen entwickelt. Diese Mischung könne gut auf Wetterereignisse wie Starkwind oder Dürreperioden reagieren. „Da stößt die Fichte allein an ihre Grenze“, so Janzen. Den Stadtwald auf einem guten Weg zu wissen, machte auch den Bürgermeister zufrieden. Dr. Wolfgang Hell erklärte: „Wir können Klimaschutz, Artenschutz und wirtschaftliche Holznutzung unter einen Hut bringen – aber nur dann, wenn Förster, Jäger und Waldbesitzer zusammenarbeiten.“



Der gesamte Stadtwald umfasst eine Fläche von über 300 Hektar, bewirtschaftet wird ein Anteil von knapp 240 Hektar. Im übrigen Teil herrschen Moorlandschaften, wie das Schwindenmoos vor. Größtes städtisches Waldgebiet ist der Ochsenstall bei Sulzschneid mit 140 Hektar. Das neue Forst­einrichtungswerk sieht nun vor, dem Stadtwald im nächsten ersten Jahrzehnt 2.300 Festmeter pro Jahr zu entnehmen. Im darauf folgenden Jahrzehnt soll die Ernte auf 3.300 Festmeter pro Jahr anwachsen. Dass die Forstwirtschaft in großen Zeitabständen denkt, kommt nicht von ungefähr. Dazu sagte Bürgermeister Hell: „Wer einen Wald pflegt, macht das für die kommenden Generationen. Das ist ein wohltuender Kontrast in einer Zeit, in der nur der kurzfristige Profit zählt.“



Dass auch die jetzige Generation aus dem Wald ihren besonderen Nutzen ziehen will, wurde in der anschließenden Diskussion deutlich. So berichtete Forstbetriebsleiter Janzen von Bestrebungen, im Stadtwald Mountainbike-Trials einzurichten und ihn für dies Art Freizeitsport zugänglich zu machen. „Hier gilt es, zwischen Erholung und Naturschutz gut abzuwägen“, gab Janzen zu bedenken. „Und zu überlegen, was wir uns das kosten lassen wollen.“