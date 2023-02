Irsee: Neue Fischtreppe geplant - Wirbel um Öffentlichkeitsbeteiligung bei Seniorenanlage

Irsee - In der jüngsten Marktratssitzung in Irsee ging es neben dem Thema Windkraft (wir berichteten) auch um eine Fischtreppe am Oggenrieder Weiher, eine schalltechnische Untersuchung und die Aktivitäten zu „500 Jahre Bauernkrieg im Ostallgäu“. Für Wirbel sorgten derweil Aussagen eines Teilnehmers aus dem Arbeitskreis „Lebendiges Irsee“.

„500 Jahre Bauernkrieg im Ostallgäu 1525 - 2025“

Im Sommer 2019 haben sich Heimatvereine, Geschichtsmuseen und Gebietskörperschaften zusammen auf den Weg gemacht, um grenzüberschreitend dem historischen Erbe von 1525 gerecht zu werden und die vielfältigen Aktivitäten 2024/25 aufeinander abzustimmen. Der Heimatbund Allgäu e.V. ist der Leadpartner und bat den Markt Irsee nun um seine Teilnahme an diesem Projekt. Als mögliche Aktivitäten seien, so Bürgermeister Lieb, Veranstaltungen in historischer Kulisse denkbar. Der Marktrat stimmte der Teilnahme zu.

Brühlbach Süd: Schalltechnische Untersuchung

Auf Grund der Bebauung mit einem Bike-Park und einer möglichen Lagerhalle der Klosterbrauerei ist eine schalltechnische Untersuchung zum Schutz der Anrainer erforderlich. Der Einholung von Angeboten wurde zugestimmt.

Neue Fischtreppe am Oggenrieder Weiher

Um eine Fischwanderung am Oggenrieder Weiher zu ermöglichen, ist eine „Fischtreppe“ am östlichen Auslauf des Weihers geplant. Nach Voruntersuchungen des Gemeinderates Martin Hofmann würde die am Ablauf befindliche Verrohrung entfallen und durch eine rund fünf Meter lange Natursteintreppe ersetzt. Auch hier bekam der Bürgermeister grünes Licht zur Beschaffung von Angeboten für die erforderliche Umgestaltung.

Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Lebendiges Irsee“

Bei der letzten Bürgerversammlung wurde der von der Dritten Bürgermeisterin Angela Städele vorgestellte aktuelle Stand der Seniorenanlage in der Frühlingstraße vom ehemaligen Seniorenbeauftragten und Mitglied des Arbeitskreises „Lebendiges Irsee“, Dr. Ulrich Mühlen scharf kritisiert. Nach seiner Aussage sei die Öffentlichkeit und auch der Arbeitskreis zu wenig bei dem Prozess des Seniorenprojektes beteiligt worden und die Größe und Lage der Zimmer in der jetzigen Kubatur unzulänglich.

Laut Aussage von Bürgermeister Lieb habe ihn diese Kritik dazu bewogen, einen Tagesordnungspunkt in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates anzusetzen. Diesen nutzten die Dritte Bürgermeisterin Angela Städele und auch der Zweite Bürgermeister Bertram Sellner zu einer deutlichen Klarstellung. Beide verwiesen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, auf die hohe Beteiligung der Öffentlichkeit und des Arbeitskreises bei der sehr komplexen Umsetzung einer Seniorenanlage für ein betreutes Wohnen in Irsee.

Nach Aussage von Sellner seien viele Institutionen und Erfahrungen von Pflegediensten eingeflossen, die dann im Sozialausschuss und dem Gemeinderat diskutiert wurden. Dr. Mühlen, der in der Zwischenzeit auch ein sehr umfangreiches Papier an den Gemeinderat schrieb, argumentierte, dass der Gemeinderat dem Arbeitskreis „Lebendiges Irsee“, in dem sich auch Gemeinderäte befänden, mehr direkte Aufträge geben müsse und diesen auch mit Detailinformationen versorgen solle. Daraus entstand eine weitere kontroverse Diskussion mit den Gemeinderäten, Max Kehrbaum und Hartmut Bauer.

In die Diskussion meldete sich Tina Neureuter, selbst im Arbeitskreis „Lebendiges Irsee“ und stellte fest, dass das Vorgehen von Dr. Mühlen in keinster Weise mit dem Arbeitskreis abgestimmt war und somit als seine ganz persönliche Sache zu sehen sei.

Von Jürgen Wischhöfer

