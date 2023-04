Irsee: Parken am Oggenrieder Weiher wird teurer

Ein Parkautomat am „Oggi“. © Wischhöfer

Irsee – Das Gebiet um den „Oggi“ ist sowohl bei Irseern als auch Gästen von außerhalb ein hoch geschätzter Erholungsbereich, in dessen Infrastruktur der Markt Irsee auch kräftig investiert. So sind in den letzten Jahren die Stege mit neuen Leitern versehen worden sowie Fahrradabstellplätze und ein Volleyballfeld entstanden.

Wegen des freien Eintritts bleiben als Einnahmequelle für den Markt nur die Parkgebühren. Die belaufen sich aktuell auf zwei Euro für zwei Stunden, drei Euro für vier Stunden und vier Euro für die Tageskarte. Irseer zahlen 20 Euro pro Jahr, Auswärtige 40 Euro pro Jahr.

Nun wird´s teurer: Nach der Umsetzung des jüngsten Gemeinderatsbeschlusses wird die Tageskarte auf fünf Euro pro Tag und die Jahreskarte für Gäste aus dem Umland auf 50 Euro pro Jahr angehoben. Die Möglichkeit einer Modernisierung der Gebührenerfassung mittels eigener „Oggi-App“ oder per Checkkarte wird der Gemeinderat demnächst besprechen.

Jürgen Wischhöfer