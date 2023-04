Nachhaltigkeits-Akteure aus Schwaben tauschen sich im Kloster Irsee aus

Bei zwei Workshop-Runden wurden im Kloster Irsee die Themengebiete des Prinzips Nachhaltigkeit diskutiert. © Wischhöfer

Von Jürgen Wischhöfer

Irsee – Wie Kommunen und Volkshochschulen in Schwaben zu Partnern werden und Perspektiven und Strategien gemeinsam voranbringen, darum ging es bei einer Denkwerkstatt in Irsee. Diese führte Engagierte in Sachen „Nachhaltigkeit“ in der Schwaben Akademie im Kloster Irsee zusammen.

Die Mitorganisatorin der Veranstaltung, Dr. Sylvia Heudecker, begrüßte Verantwortliche der Volkshochschulen, Kommunen und Bezirke, die Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende bereits jetzt aktiv gestalten und Anregungen für die Zukunft suchen. Silke Timm, Projektverantwortliche der Regionalen Netzstelle RENN.süd, zeigte dann in ihrem Beitrag, welche Impulse in diesem Kontext von den überregionalen Ebenen wie Bund und Land ausgingen. Dabei sind nach ihrer Aussage Bündnisse und Synergien zwischen den Akteuren ein wichtiger Schlüssel, um den Wandel voranzutreiben.

Von Projekten, die schon umgesetzt wurden, berichtete Thomas Seiler, der zehn Jahre in der freien Wirtschaft tätig war und sich mit der Projektierung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen befasste. Der Energiereferent des Bezirk Schwaben verwies hier auf den klimaneutralen Fischereihof Salgen. Durch die Abdeckung von Fischteichen mit Photovoltaikmodulen könne erstens die Wassererwärmung verringert und zweitens Strom erzeugt werden.



Maximilian Liebgott, Energieberater beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) © Wischhöfer

Da Klimawandel immer vor Ort aufschlägt, ist es nach Meinung der Biologin Dr. Maiken Winter erforderlich, den Menschen Infos zu geben, damit sie dem Klimawandel entgegenwirken und Nachhaltigkeit auch im normalen Leben praktizieren können. Und warum sich die Beschäftigung mit der Transformation zu Nachhaltigkeit auch für Unternehmen lohnt, konnte Maximilian Liebgott, Energieberater beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!), beantworten. Die hohe konzentrierte fachliche Kompetenz über geplante EU-Richtlinien und die Entwicklung der deutschen Klimaschutzgesetze bei „eza!“ seien für Unternehmen jeder Größe wichtig. Liebgott deutete an, dass die Nachfrage nach Transformationsbegleitung für die Wirtschaft in den nächsten Jahren ansteigen werde.



In zwei Workshop-Runden wurden die Themen von allen Beteiligten diskutiert und in einem Protokoll verankert. An den Verantwortlichen der Volkshochschulen und der Kommunen liegt es jetzt, die Ergebnisse in die zukünftige planerische Arbeit zu integrieren.