Bürgerversammlung Buchloe: Sorge um Energiesicherheit und Grundwasser

Von: Stefan Raab

Gibt es in Buchloe zukunftig noch genug Wasser? Die mögliche Knappheit eines wertvollen Gutes war Thema auf der diesjährigen Bürgerversammlung. © Foto: Raab

Buchloe – Mehr als 70 Zuhörer, darunter viele Bürger und Stadträte, waren zur diesjährigen Bürgerversammlung in Buchloe gekommen. Über den großen Zuspruch freute sich der Erste Bürgermeister Robert Pöschl, der seinen Jahresbericht vorstellte. In der anschließenden Gesprächsrunde dankten die Bürger dem Stadtchef für dessen Einsatz. Sie machten allerdings auch deutlich, dass es weiterer städtischer Anstrengungen zur Optimierung der Energiesicherheit und Erhaltung des Grundwassers Buchloes bedürfe.

Bezüglich der Wasserversorgung Buchloes zog der Stadtchef selbst ein positives Fazit. Die Stadt habe die Kläranlage im letzten Jahr saniert, was 43 Prozent mehr Kapazität und 21 Prozent weniger Energieverbrauch zur Folge gehabt hätte. Pöschl betonte, dass man den „Notstrom auf Vordermann“ gebracht hätte, was infolge eines drohenden Blackouts im vergangenen Jahr notwendig gewesen wäre. Die Stadt sei zudem unabhängig von Betreibern, weil sich die „Wasserversorgung zu einhundert Prozent in eigener Hand“ befinde, erläuterte der Rathauschef.

Fünf eigene Brunnen würden Buchloe mit über 800.000 Kubikmeter Trinkwasser auf einem 80 Kilometer langen Wasserleitungsnetz versorgen, ergänzte Pöschl. Es gebe zwar Leckagen, jedoch würden weniger als vier Prozent des geförderten Wassers verlorengehen. „Ein sehr guter Wert“, meinte der Stadtchef. Zudem könne der Stand des Grundwassers als „normal“ bezeichnet werden.



Angst vor Dürre

Max Dodl, ein Buchloer Bürger, wollte sich mit den Erklärungen Pöschls zur ausreichenden Wasserversorgung nicht zufrieden geben. Er wisse, was es heißt, wenn die Bauern befürchten müssten, dass ihre Ernte angesichts einer Dürreperiode ausfallen werde, was der Klimawandel derzeit beschleunige. „Um der Wasserknappheit vorzubeugen, sollten wir eine Satzung erlassen, die das private Abpumpen von Grundwasser verbietet und dem Stadtrat vorlegen“, forderte er.

Ein weiterer Bürger erinnerte daran, dass bei einer Öffnung des Hallenbades in der Sommersaison 2024, das als Ersatz für das zu sanierende Freibad dienen soll, ein Sauna-Effekt eintreten könnte. Die Hallenbäder seien für die kühleren Monate konzipiert, daher sei eine gute Klimatisierung angesichts der höheren Sommertemperaturen wichtig. Bürgermeister Pöschl sagte dazu, dass diese Planung für 2024 „eine Premiere“ sei und sicherte zu, mit den Bademeistern das Gespräch darüber zu suchen.



Keine Bürgerwindkraft

Über ein Bürgerkraftwerk wollte Michael Witt sprechen. Ähnlich wie im Fuchstal könne Buchloe „komplett unabhängig“ von Stromlieferanten werden, so der Buchloer Bürger. Allerdings müsse man jetzt mit der Planung beginnen, denn bis zur Inbetriebnahme, zum Beispiel eines Windrades, würde es sechs bis sieben Jahre dauern, ergänzte er. Robert Pöschl entgegnete, dass ein Windrad bis zu neun Millionen Euro kosten würde und sich nicht jeder Bürger finanziell daran beteiligen könne. Außerdem würden 51 Prozent des verbrauchten Stroms in Buchloe bereits über erneuerbare Energien erzeugt. Was der Stadtchef für eine Stadt mit über 14.000 Einwohner für vertretbar hält. Allerdings will Pöschl die Nutzung von Windrädern aktiv vorantreiben – nicht im Alleingang, sondern zusammen mit dem Allgäu.



Bereits jetzt spare die Stadt Buchloe viel Energie ein, so der Bürgermeister weiter: bei Gebäuden, bei der Straßenbeleuchtung sowie durch die Sanierung des Freibades und der Kläranlage. Auch gebe es am Buchloer Bahnhof seit Anfang Juli ein neues Angebot zum eCarSharing – eine Anregung aus der letztjährigen Bürgerversammlung, wie der Rathauschef ausdrücklich betonte. Welche Idee vom Rathausteam wohl dieses Mal aufgegriffen wird?