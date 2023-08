Unbekannter entwendet Rehkopf

Von: Felix Gattinger

Die Polizei Marktoberdorf bittet um Zeugenhinweise in einem ungewöhnlichen Fall von Jagdwilderei. © Elmar Gubisch PantherMedia

Ruderatshofen – Vergangenen Samstagabend wurde des Polizei ein Wildunfall gemeldet, bei dem zwischen Ruderatshofen und Aitrang ein Reh zu Tode gekommen war. Das verendete Tier lag über Nacht am Straßenrand. Als der zuständige Jagdpächter am nächsten Morgen kam um es abzuholen, musste er offenbar feststellen, dass in der Nacht jemand gekommen war und dem Reh mit einem Messer den Kopf abgetrennt und mitgenommen hatte.

Bei der Polizei, die jetzt wegen Jagdwilderei ermittelt, geht man nicht davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Trophäenjäger handelt, denn das Reh war weiblich.

Ein langjähriger Jäger aus der Region teilte dem Kreisboten auf Nachfrage mit, dass ein Motiv für diese scheinbar sinnlose Tat mit der „Körperlichen Beweispflicht“ bei der Erfüllung der Abschusspläne zusammenhängen könnte. In diesen verpflichten sich die Jäger zu einer bestimmten Zahl von Abschüssen. Jäger müssen ihre Abschüsse beim Jagdpächter nachweisen, in dem sie entweder das ganze Tier oder manchmal auch Körperteile wie Köpfe und Ohren vorlegen müssen.

Jägern, die ihre Abschusspläne über lange Zeit nicht erfüllen, drohen Auflagen oder gar der Entzug der Jagdpacht. Es wäre, also nicht auszuschließen, dass ein anderer Jäger mit dem Kopf seinen Abschussquote aufbessern wollte.

Sachdienliche Hinweise erbittet die zuständige Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/9604-0.