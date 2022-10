Jahresabschluss für den Kreis Ostallgäu 2021 positiver ausgefallen als geplant

Der Landkreis (hier der Eingangsbereich zum Landratsamt in Marktoberdorf) hat im vergangenen Jahr trotz schwieriger Umstände ein gutes Ergebnis erzielt. © Krusche

Ostallgäu – Im Kreisausschuss des Landkreises Ostallgäu wurden die Kreisräte über das gute Jahresergebnis 2021 informiert. Der Kreisausschuss soll auch interimsweise den Werkausschuss für die Senioren- und Pflegeheime übernehmen.

Landrätin Maria Rita Zinnecker freute sich: „Trotz schwieriger Lage gelingt uns ein gutes Ergebnis.“ Der ausgewiesene Jahresüberschuss 2021 des Landkreises liegt in der Ergebnisrechnung (in Höhe von 2,56 Millionen Euro) um rund 1,07 Millionen Euro über dem geplanten Jahresergebnis. Der Bestand an Finanzmitteln zum 31. Dezember 2021 wurde in Höhe von 32,9 Millionen Euro ausgewiesen (Vorjahr: 24,5 Millionen Euro). Das Anlagevermögen erhöht sich um 1,15 Prozent auf einen Wert von 187,5 Millionen Euro zum 31. Dezember 2021. Die Verbindlichkeiten liegen bei 18,6 Millionen Euro. Davon verringerten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 2,2 Millionen Euro (minus 21,97 Prozent) auf 7,8 Millionen Euro. Die kreiseigenen Senioren- und Pflegeheime in Buchloe, Obergünzburg und Waal erwirtschafteten zum 31. Dezember ein Jahresergebnis von 988.000 Euro. Der Jahresabschluss wird nun an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Vornahme der örtlichen Prüfung weitergeleitet. Der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses und die Feststellung des Jahresergebnisses 2021 sind dann für die Sitzung des Kreistages voraussichtlich für Mai 2023 vorgemerkt.



Werkausschuss für Senioren- und Pflegeheime

Im März 2022 hatte der Kreisausschuss beschlossen, die drei landkreiseigenen Senioren- und Pflegeheime zukünftig als Eigenbetriebe zu führen. Sie werden damit als Unternehmen des Landkreises geführt, außerhalb der allgemeinen Verwaltung als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Im Juli dieses Jahres beschloss dann der Kreistag die zugehörige Eigenbetriebssatzung. Die noch zu bestellende Werkleitung wird die laufenden Geschäfte führen, in allen anderen Angelegenheiten beschließt ein Werkausschuss des Kreistages. Da der Kreisausschuss schon mit der Gründung des Werkausschusses befasst war und da man sich mitten in der laufenden Amtszeit befindet, wurde nun dem Kreistag vorgeschlagen, den Kreisausschuss vorübergehend auch als Werkausschuss festzulegen. Dabei können Erfahrungen gesammelt und später entschieden werden, ob mit der Neukonstituierung des Kreistags 2026 dann ein gesonderter Werkausschuss bestellt werden soll. Der Kreisausschuss beschloss einstimmig, dem Vorschlag zu folgen.



Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand

Ab 1. Januar 2023 wird auch die öffentliche Hand umsatzsteuerpflichtig, wobei künftig zwischen einem Handeln auf privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Grundlage zu unterscheiden ist. Durch eine Nichtbesteuerung der öffentlichen Hand als Unternehmer hätte es zu einer größeren Wettbewerbsverzerrung mit steuerpflichtigen gewerblichen Anbietern kommen können. Verzerrungen des Wettbewerbs können aber nur stattfinden, wenn Wettbewerb besteht. Zusammen mit der Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner waren inzwischen über 2.000 Sachverhalte oder Leistungen steuerlich überprüft worden. Dabei haben sich lediglich neun Prozent als steuerpflichtig ergeben, wie beispielsweise Senioren- und Pflegeheime, Energieerzeugung und Abfallwirtschaft. Die Arbeiten zur Umstellung der Buchhaltung sind laut Bettina Schön vom Landratsamt Ostallgäu gut im Zeitplan. Um alle Regeln und Maßnahmen, die zur Einhaltung und Befolgung der zu beachtenden Steuerpflichten gesetzt wurden, zu dokumentieren, wird ein „Tax Compliance Management System“ installiert. Damit sollen wesentliche Regelverstöße verhindert sowie Haftungsrisiken und steuerstrafrechtliche Risiken für das Landratsamt Ostallgäu und seine Organe vermieden oder reduziert werden.

Von Wolfgang Krusche