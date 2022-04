Museum und Archiv

Jahresbericht der Abteilung Kultur

Von: Ingrid Zasche

Die Lesung „Perlen aus dem Schmonzettenmeer“ fand zum 100. Todestag Ludwig Ganghofers statt. Gelesen wurde das Werk von Gerd Anthoff (links), der hier mit Kulturamtsleiter Günther Pietsch in der Garderobe des Stadttheaters posiert. © Archiv/Zasche

Kaufbeuren – In der heuer ersten Kulturausschuss-Sitzung stellte Amtsleiter Günther Pietsch den Jahresbericht 2021 der Abteilung Kultur vor. Der Bericht enthält neben Angaben über Finanzen, Koordinations- und Administrationsleistungen einen Rückblick auf eigene Angebotsformate sowie Zahlenmaterial zum kulturellen Angebot und zum Besucherverhalten der gesamten Kulturszene Kaufbeurens.

Pietsch leitete seinen Bericht mit den Worten „Kultur – vergessen, verkannt, ungerecht behandelt“ ein: Nicht nur, dass die Kapazitäten der Veranstaltungsorte auf 25 Prozent heruntergefahren wurden. Während im Stadttheater zum Beispiel nicht einmal Familien bei einander sitzen durften und auch während der Veranstaltung Maske tragen mussten, habe man in Gastronomiebetrieben 100 Meter weiter (fast) ganz normal feiern dürfen. Zusammengefasst sei dies „das Ende der Logik“ – und diese „Long-Covid-Symptome“ für die Kulturszene würden so gut wie nirgends erwähnt.

Hinter den Kulissen

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Kaufbeurer Kultur würden sich an vielen Stellen des Jahresberichts niederschlagen, so Pietsch. Vor allem in den erwartbaren Einbrüchen bei Veranstaltungs- und Besucherzahlen durch Ausfälle, Verschiebungen und Personenbeschränkungen sowie einschränkende Veränderungen bei den Angebotsformaten. Hinter den Kulissen erfolgte einiges an Modernisierung und Digitalisierung, in der Theaterkultur durch Werbemonitore oder eine Schwerhörigenanlage im Stadttheater, im Stadtmuseum durch digitale Archivierung, im Stadtarchiv die Überarbeitung der Datenbankstrukturen, um nur einige zu nennen. Der Kulturbegriff sei in eigenen Formaten wie Sound am Markt, Kaufbeuren leuchtet oder „geSTADTung“ erweitert worden. Bei den reformierten Förderrichtlinien würden nun auch soziokulturelle Aspekte berücksichtigt – zum Beispiel bei der Allgäu Pride Week oder der temporären Neugablonzer Kulturkneipe „Neue Gabi“. Die Anfrage von Stadtrat Walter Nocker (CSU), ob es eine Nachfolge für die „Neue Gabi“ gebe, wurde jedoch abschlägig beschieden.

Kulturelle Lichtblicke

Aber es habe, so Pietsch, 2021 trotz allem etliche kulturelle Lichtblicke vor allem bei den eigenen Angebotsformaten gegeben: Anfang Juli begeisterte an zwei Abenden das geführte Open-Air-Stationentheater „Theater to go“ mit einer Kooperation von sechs Theatervereinen, zwei Musikgruppen, der örtlichen Gastronomie und dem Stadtmuseum 480 Besucher. An den beiden Abenden wurden jeweils acht 30-köpfige Gruppen coronakonform durch den Theaterparcours mit acht Stationen geführt, die thematisch auf Exponaten aus der Sonderausstellung „Wunschkonzert“ des Stadtmuseums basierten.



Am 30. August erhielt im Spitalhof vor über 200 geladenen Gästen die filmzeitkaufbeuren e.V. den Kulturpreis der Stadt Kaufbeuren in Form des Hermine-Körner-Preises für Darstellende Kunst, Film und Tanz. Zwar mussten die Termine der „ARTigen Samstage“ sukzessive abgesagt werden, dafür konnte die schon zweimal verschobene Open-Air-Veranstaltung Sound am Markt mit Live-Musik und Streetfood am 10. und 11. September auf dem Bürgerplatz Neugablonz stattfinden und 1.100 Besucher begrüßen.



Die ebenfalls bereits zweimal verschobene Lesung „Perlen aus dem Schmonzettenmeer“ zum 100. Todestag Ludwig Ganghofers mit Gerd Anthoff und Lothar Lägel (Zither) erfolgte in Kooperation mit dem Kulturring Kaufbeuren e.V. am 1. Oktober. 76 Besucher kamen dazu ins Stadttheater. Mitte November konnten schließlich fünf Tage lang etwa 1.000 Besucher im Rahmen von „Kaufbeuren leuchtet: Begegnungen“ das Mapping von Vanessa Hafenbrädl auf die Kunsthausfassade bewundern. Daneben ist die Übernahme von Beständen des Puppentheatermuseums in die Wagenseilstraße beziehungsweise zur virtuellen Dokumentation gelungen.

Museum und Archiv

Die Besucherzahl sei im Stadtmuseum 2021 gegenüber 2020 noch einmal um fast die Hälfte auf insgesamt 2.709 Besucher zurückgegangen (vor Corona waren es noch 6.385, 2020 immerhin 4.268), fuhr Pietsch fort. An Fördermitteln und Spenden habe das Stadtmuseum 2021 aus verschiedenen Töpfen beinahe 60.000 Euro erhalten. Der in der Ausschuss-Sitzung vom 9. November 2020 beschlossene Vierstufenplan zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Kaufbeuren sei fortgesetzt worden.



Im Frühjahr/Sommer 2021wurde die Sonderausstellung „Wunschkonzert – Lieblingsstücke aus dem Museumsdepot“ eröffnet, im September 2021 eine Werkschau des unkonventionellen Architektenkollektivs Supertecture und im Herbst/Winter 2021die Sonderausstellung „Angebandelt. Ein Date mit der Schürze“, erinnerte Pietsch. Schon bald starte die Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da! Zur Unterhaltungskultur der 1920er Jahre“ mit umfangreichem Begleitprogramm (der Kreisbote berichtete), gefolgt von der Präsentation Hafen­brädls Arbeit aus „Kaufbeuren leuchtet“ und einer Sonderausstellung Krippen sowie dem Abschluss des Forschungsprojekts Provenienzforschung.



Die Auslastungsquote an 205 Öffnungstagen mit Benutzerverkehr im Stadtarchiv betrug Pietsch zufolge rund 59 Prozent (2019: circa 89 Prozent ). Die vom Archiv­personal bearbeiteten Anfragen haben zugenommen: Es seien 283 schriftlich, telefonisch oder persönlich beantwortete Nutzeranfragen gegenüber 259 beantworteten Anfragen 2020 gezählt worden, sagte der Amtsleiter.



Der 78-seitige Bericht der Abteilung Kultur kann als PDF-Datei heruntergeladen und eingesehen werden (https://www.kaufbeuren.de/nav/kultur/jahresbericht.aspx).