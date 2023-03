Größerere Katastrophe verhindert

Wie die Marktoberdorfer Feuerwehr an einer mittleren Katastrophe vorbei schrammte

Von: Michael Dürr

Ehrende und Geehrte: Knieend (v.li.) Jugendwart Kim Schulze und Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sowie stehend (v.li.) Franz Guggemos, Alfred Burger, Andreas Frühholz und Konrad Osterried sowie Vorstand Johannes Schmid, Kommandant Michael Strauß und dessen Stellvertreter Markus Jüngling. © Dürr

Marktoberdorf – Viel Lob und Ehre, noch mehr Dank, eine zentrale Forderung – und ein Zwischenfall, der fast den Herbst des Vereins verdorben hätte: All das prägte den Rück- und Ausblick bei der Jahresversammlung, die die Marktoberdorfer Feuerwehr und ihre Gäste am Montagabend im Modeon zusammenbrachte. Auch die Polizei steuerte eine überraschende Ankündigung bei.

Schlagkraft und Ausrüstung sind hervorragend, der Zusammenhalt und die Kameradschaft unter den 131 aktiven Kräften und im gesamten Verein suchen ihresgleichen – die Lage der freiwilligen Feuerwehr Marktoberdorf könnte besser kaum sein. Was einzig fehlt, machte Vorstand Johannes Schmid bei der Jahresversammlung klar: Ein Domizil, das den heutigen Anforderungen gerecht wird und genügend Platz für Menschen und Maschinen bietet. Die Pläne für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in der Kaufbeurener Straße seien gelungen, befand er, außerdem bereits 800.000 Euro an Mitteln vom Stadtrat freigegeben. „Jetzt ist es wichtig“, appellierte Schmid unter dem Beifall der gut 100 Anwesenden, „noch heuer mit dem Bau anzufangen.“



Mit einem konkreten Startdatum für den Ausbau des Hauses konnte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell zwar nicht dienen, doch versicherte er erneut: „Es ist keine Frage, dass wir’s brauchen.“ In diesem Sinne sei „zu hoffen, dass es heuer voran geht“. Dass nicht nur er, sondern die gesamte Stadt hinter ihrer Feuerwehr steht, zeige allein „die sensationelle Teilnahme so vieler Stadträte“ an der Versammlung. In der Tat waren es mehr als ein halbes Dutzend Bürgervertreter, die den Weg ins Modeon gefunden hatten, darunter auch die weiteren Bürgermeister Wolfgang Hannig und Michael Eichinger.



Größerere Katastrophe verhindert

Welchen Stellenwert die Feuerwehr in der Stadt tatsächlich hat, verdeutlichte der Rathaus­chef am Beispiel des Großbrandes, der in der Nacht zum 13. September am nordwestlichen Ortsrand des Stadtteils Sulzschneid ausgebrochen war. Dort hatten die Wirtschaftsgebäude zweier Bauernhöfe in Flammen gestanden und waren niedergebrannt. Den beteiligten Feuerwehren aus Marktoberdorf und der Nachbarschaft war es aber gelungen, die Wohnhäuser der Anwesen und weitere Gebäude zu retten. „So konnte eine noch viel größere Katastrophe verhindert werden“, lobte Hell. „Da konnte jeder sehen, was für eine starke Feuerwehr mit guter Ausrüstung wir haben.“ In der Folge sei er sogar bis aus Offenbach auf den Vorfall angesprochen worden.



Oberdorfer Festzelt gerettet

Dass es im Jahresablauf der Wehr aber einen Zwischenfall gegeben hatte, „der uns mehr Nerven gekostet hat als jeder Großbrand“ (Hell), darauf war zuvor schon Vorstand Johannes Schmid eingegangen. Für ihn sei „eine Welt zusammengebrochen“, als zwei Tage vor Beginn des „Oberdorfer Festzelts“ am Festplatz beim Modeon Ende September von „einer Person“ Einwände erhoben worden seien. Von Lärmbelästigung sei die Rede gewesen, außerdem von befürchteten „Alkoholexzessen und so weiter“. „Diese Person hat mich echt fertig gemacht“, bekannte Schmid, weil zu diesem Zeitpunkt (Schmid: „Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen, das Zelt fertig aufgebaut“) nicht klar gewesen sei, ob das Fest wegen einer im Raum stehenden einstweiligen Verfügung überhaupt würde eröffnet werden können. Es habe dann aber ein Gespräch im Rathaus gegeben, wo maßgeblich Bürgermeister Hell („eine einstweilige Verfügung wäre eine Katastrophe gewesen“) dafür gesorgt habe, dass das Wochenende wie geplant über die Bühne gehen konnte. Unter dem anhaltenden Beifall der Feuerwehrler dankte der Vorstand dem Rathauschef: „Ich muss Sie bewundern, dass Sie so ruhig geblieben sind.“ Auch habe sein Stellvertreter Siegfried Reichart nachdrücklich mitgeholfen, die Situation zu entspannen.



Insgesamt sei das Fest, das die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Trachtenverein auf die Beine gestellt hatte, „ein Super Event für Marktoberdorf“ gewesen und damit auf jeden Fall einer Wiederholung würdig. Ob es dazu aber kommen werde, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt mehr als fraglich. Wolfgang Hell indes sah die Sache anders und deutete unter lautem Beifall an: „Ich glaube nicht, dass das das letzte Fest war.“ Ein Wochenende im Jahr mit Festbetrieb müsse hinnehmbar sein, zumal ihm Polizeichef Helmut Maucher im Anschluss versichert habe, das Wochenende sei „beinahe erschreckend ruhig verlaufen“. Von Alkoholexzessen oder Ähnlichem also keine Spur.



Abschied und Ehrungen

Apropos Polizei: Maucher gab im Laufe der Versammlung überraschend bekannt, dass dies seine letzte Feuerwehrveranstaltung als Polizeichef sei. Grund: „Ich gehe zum Jahresende in den Ruhestand.“



Längst im Ruhestand, aber unverändert bei der Feuerwehr dabei sind Alfred Burger und Franz Guggemos (seit 60 Jahren) sowie Andreas Frühholz (50 Jahre), die für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Oberfähnrich Konrad Osterried wurde nach 61 Jahren im Amt mit einer Figur des Heiligen Florian verabschiedet, Kim Schulze für seine über zehnjährige Arbeit als Jugendwart geehrt. Kreisbrandrat Markus Barnsteiner war es dann, der Marktoberdorfs Kommandant Michael Strauß auszeichnete – für dessen bereits seit 25 Jahren andauernden aktiven Dienst in der Feuerwehr.



Unabhängig von weiteren Feuerwehrfesten auf dem Areal des Modeon dürfen sich die Mitglieder heuer auf jeden Fall noch auf zwei Großereignisse freuen: Am 16. September wird das 160-jährige Bestehen der Markt­oberdorfer Feuerwehr im Modeon groß gefeiert (Vorstand Schmid: „Ich denke, das wird ein schöner Abend“), und „am 14. und 15. Oktober gibt’s definitiv einen Zwei-Tages-Ausflug“.