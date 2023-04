Was es heute bedeutet, Bauer zu sein

Jakob-Brucker-Gymnasium trifft Landwirtschaftsschule Kaufbeuren

Kaufbeuren – Getreu dem Sinnspruch „mehr miteinander als übereinander reden“, hatten sich dieser Tage Schülerinnen und Schüler der 10. Biologieklassen des Jakob-Brucker-Gymnasiums und 16 Studierende der Landwirtschaftsschule Kaufbeuren für ein Gespräch zusammengesetzt. Im Vordergrund stand dabei, den interessierten Schülerinnen und Schülern einen Blick auf die Arbeit der jungen Landwirte in deren Betrieben zu verschaffen. Bereitwillig standen diese Rede und Antwort zu allen Fragen rund um den Beruf „Landwirt“, den täglichen Sorgen und Nöten sowie dem Wohl der ihnen anvertrauten Tiere, der Weidehaltung und der für uns alle so wichtigen Produktion unseres „täglichen Brotes“.

Nach einer kurzen Vorstellung der angehenden Landwirte referierte ein jeder zu einem ganz speziellen Thema, und beantwortete Fragen dazu. In Gruppe 3 – mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 10c hatte Stefan Diepolder aus Mittelberg-Oy die Moderation übernommen. Er kommt, wie er einleitend erklärte, aus einem reinen Grünlandbetrieb im Nebenerwerb mit Beherbergung von Feriengästen. In seinem Vortrag „Landwirtschaft im Allgäu“ ging Diepolder gezielt auf die Grünlandwirtschaft ein und betonte, dass diese ganz entscheidend zum Erhalt unserer typischen Allgäuer Kulturlandschaft beitrage. Landwirt könne man nur aus Überzeugung werden, wobei ein Biobetrieb ganz besonderen Auflagen unterliege und wesentlich mehr Arbeitsaufwand als eine konventionell geführte Landwirtschaft erfordere.

In diesem Zusammenhang wies der Vortragende darauf hin, dass – egal wie ein Hof bewirtschaftet werde – stets mit größter Verantwortung gearbeitet werde. Wer sich für den Beruf „Landwirt“ entscheide, mache dies aus Überzeugung und im Wissen, auch Opfer dafür bringen zu müssen. Schließlich gebe es kaum freie Wochenenden und wenig Freizeit, dafür müsse man mit viel Leidenschaft zu seinem Beruf stehen, der äußerst vielseitig und verantwortungsvoll sei und über Technik, Natur- und Umweltwissen, tierärztliche Fähigkeiten bis zur kaufmännischen Praxis reiche.

Abschließend ging Diepolder auf den Klimawandel ein und bedauerte, dass sich hier immer wieder Leute zu Wort melden, die von der nötigen Praxis oft keine Ahnung hätten. Wichtig wäre, dass die Bevölkerung vermehrt Kontakt zu den einzelnen Landwirten suche, Fragen stelle und so Vorurteile von vornherein ausgeräumt würden.



Große Themenvielfalt in der Landwirtschaft

Madlen Kees aus Hohenfurch beschäftigte sich mit dem Thema „Erneuerbare Energien und Biogas“ und wies darauf hin, dass es hier immer wieder Kritik wegen des großflächigen Maisanbaus gebe.



Johannes Beggel aus Breitenbrunn stellte die Schwerpunkte des an der Landwirtschaftsschule geforderten Bildungsprogramms vor, und Matthias Fleschutz aus Günzach ging auf die Zucht und Vermarktung des Allgäuer Braunviehs näher ein. Eva-Maria Häringer aus Halblech schilderte die sehr spezielle Weidehaltung im Allgäuer Voralpenland, wobei in jüngster Zeit mit dem Wolf ein zusätzliches Problem für den Landwirt hinzugekommen sei.



Im weiteren Verlauf gingen die Landwirtschaftsschüler auf spezielle Fragen aus dem Kreis der Gymnasiasten ein und erläuterten dabei Dinge wie das „bodennahe“ Ausbringen von Gülle und die damit verbundenen Kosten für Maschinen, die durchaus bis zu 200.000 Euro reichen können.



Es folgten Fragen zur Biodiversität, der Artenvielfalt, dem Wohlergehen und Pflege des Viehs. Auf die abschließende Frage, weshalb ein junger Mensch bei all den aufgezeigten Problemen überhaupt noch Landwirt werden möchte, kam die prompte Antwort: „Wir sind mit all diesen Dingen aufgewachsen und so ist es selbstverständlich und eine gewisse Ehre und Verpflichtung, den landwirtschaftlichen Betrieb, der schon seit Generationen in der Familie bewirtschaftet wird, auch zu übernehmen.“