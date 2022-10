Ein Kult-Event war das Jochpass-Rennen schon immer

Faszination Motorsport. Faszination Oldtimer. Faszination Jochpass Memorial. © M. Lukaschewski

Allgäu/Bad Hindelang – Motorsport im Oberallgäu? Motorsport im Oberallgäu hat Tradition! Und das schon seit fast 100 Jahren. Das erste Rennen fand bereits 1923 statt. Seitdem gehört das spektakuläre Motorsport-Event zum Jochpass, wenngleich es einige Unterbrechungen bei der Austragung gab. Doch inzwischen hat sich eine Beständigkeit durchgesetzt und die Organisatoren „brennen“ wie die Teilnehmer auf das alljährliche und einzigartige Ereignis. Erst recht nach der zweijährigen Zwangspause durch die Corona-Pandemie.

Das Motorsport-Event Jochpassrennen wurde im Jahr 1923 „erfunden” und erlebte seitdem Höhen und Tiefen. Aber es lebt: Heuer steigt vom 14. bis 16. Oktober die 22. Auflage des Jochpass Memorial für Oldtimer, Youngtimer, Motorräder und mehr…

Kurven-Reich

Der Jochpass, die kurvenreiche Pass-Straße zwischen Bad Hindelang und Oberjoch, gilt seit jeher als die schönste Pass-Straße in Deutschland. 105 heiße Kurven auf nur sechs Kilometer Länge und 300 Meter Höhenunterschied – gespickt mit phantastischen Ausblicken in die Allgäuer Alpen und das Illertal… Nach jeder Kehre wartet eine neue Perspektive, zeigen sich grandiose Landschaften. Da mag man anhalten und schauen...



Anhalten und schauen? Das gilt nicht für die „Piloten”, die das Jochpass-Rennen seit 1923 zu einem einzigartigen Ereignis der Motorsport-Szene im Alpenraum machten und bis heute machen. Von 1923 bis 1930 fand jährlich auf der damals noch ungeteerten (!) Straße eine Auto- und Motorradrennen statt. Beim ersten Wettkampf gingen 80 Fahrerinnen und Fahrer an den Start. Fast 100 Teilnehmer waren es 1927, als rund 15 000 begeisterte Zuschauer bei bestem Bergwetter die Rennen an der Strecke verfolgten. In den 1930er und 1940er Jahren gab es eine Pause, bevor das legendäre Rennen 1954 erneut stattfinden konnte.



Richtige Rennen

Dann war es 28 Jahre still um die Rennstrecke. 1982 folgte ein weiterer Neustart mit dem 10. Oberjochrennen. 1989 wurde das letzte „richtige” Oberjochrennen durchgeführt. Oftmals waren die Rennen sogar Finalläufe der Europa- BergOldtimer Meisterschaften. Nach einer neuerlichen Pause lebte die Tradition zum Jubiläum „100 Jahre Jochpass” wieder auf.



1999 fand das „1. Internationale Jochpassrennen Memorial” statt – als Gleichmäßigkeitsprüfung aus insgesamt vier Wertungsläufen. Zugelassen sind offene und geschlossene, ein- und zweisitzige Sport- und Rennwagen bis einschließlich Jahrgang 1984, auch Motorräder, Sport- und Rennmotorräder mit und ohne Seitenwagen.



Das Programm und weitere Informationen zum 22. Jochpass- Memorial unter www.jochpass-oldtimer-memorial.com.