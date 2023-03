Jubiläumskonzert zur Waaler Passion: Musik aus vier Jahrhunderten

In der Waaler Kirche St. Anna ertönt am Sonntag Musik aus vier Jahrhunderten. © Ulrike Propach

Waal - Zum 400-jährigen Jubiläum kommt eine ganz neue Passion auf die Waaler Passionstheaterbühne. Die Musik aus vier Jahrhunderten, sorgsam vom musikalischen Leiter Dietmar Ledel zusammengestellt, wird nun am 2. April ab 19.30 Uhr vorab konzertant aufgeführt. Rund 75 Mitwirkende aus Passionschor und –orchester stellen die Werke in der Pilgerkirche St. Anna in Waal vorab vor.

Die Musik umfasst Stilrichtungen vom 16. Jahrhundert bis in die Moderne zum neuen geistlichen Liedgut. Im Vordergrund stehen musikalische Klangbilder, um schlussendlich bei der eigentlichen Aufführung in den einzelnen Passionsszenen die Emotionalität zu unterstreichen. Die Fülle der verschiedenen Musikrichtungen soll das Publikum jeden Alters ansprechen.

Der musikalische Leiter Dietmar Ledel freut sich aufs Konzert: „Im Jubiläumsjahr haben wir seit Juli 2022 mit großem Chor und Orchester geprobt. Nun die Musik, welche später die Theaterfassung von ‚Für wen haltet ihr mich?‘ umrahmen wird, im Konzert alleinstehend vorzustellen, ist für uns ein besonderer Genuss.“ Chor und Orchestermitglieder stammen aus Waal sowie bis im Radius von 30 Kilometern zum ältesten schwäbischen Passionsort.

Der Vereinsvorsitzende Michael Daigeler ist beeindruckt: „Von so großem ehrenamtlichen Engagement und dem Miteinander von Generationen in Chor und Orchester sind wir beschenkt.“ Die musikalische Tradition rund um die Passion wird auf diese Weise weitergeführt, denn auch schon zuvor war der Chor stets Teil des Bühnengeschehens.



Die heutige Pfarrkirche St. Anna wurde ursprünglich wohl im 14. Jahrhundert als Schlosskirche der Fürsten von der Leyen erbaut. Zu den Schmuckstücken von St. Anna gehört das Gewölbefresko von 1849. Das Kruzifix stammt aus der früheren Pfarrkirche Nikolaikirche. Im 19. Jahrhundert regotisiert, zählt St. Anna heute zu den stilistisch rein neugotischen Kirchen.



Der Eintritt zum Jubiläumskonzert in der katholischen Kirche St. Anna (Marktplatz 1) ist frei. Die Passionsspielgemeinschaft Waal bittet um Spenden.