Zum Jubiläum: „Für wen haltet Ihr mich?“ – Passionsspiele in Waal sind eröffnet

Von: Klaus-Dieter Körber

Teilen

Das Waaler Passionsensemble hat den Ort seiner Bestimmung erreicht. Jesus (Benedikt Hornung, 2.v.li.) und seine Jünger Petrus (li.), Maria aus Magdala und Johannes. © Foto: Propach

Waal – Man kann von einer gewissen bitteren Ironie sprechen: Vor zwei Jahren mussten die Waaler Passionsfestspiele wegen einer Pandemie abgesagt werden – und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Auch vor 400 Jahren forderte eine Pandemie, die als „Schwarzer Tod“ in die Historie einging, gnadenlos ihre Opfer und raffte in Waal und dessen Umland viele Menschen dahin. In ihrer Not und Verzweiflung gelobten damals die Waaler: Wenn Gott ihre Heimat von dieser schrecklichen Seuche erlöse, wollten sie in regelmäßigen Abständen die Geschichte vom Leben, Sterben und der Auferstehung von Jesus Christus in einem Passionsspiel aufführen.

Es heißt, die Gebete fanden Gehör, die Waaler überstanden die Schrecken der Pest und hielten ihr Gelübde. Seit dem Jahre 1621 nun werden in einem festgelegten Rhythmus mit viel Herzblut und Engagement Passionsspiele von der örtlichen Bevölkerung auf die Bühne gebracht.



Vor zwei Jahren sollte „Jubiläumspassion“ gefeiert werden. Doch ausgerechnet da machte der weltweite Corona-Ausbruch den Aktiven einen Strich durch die Rechnung. Aber nun hat gottlob die „Leidensgeschichte der Waaler“ doch noch ein gutes Ende gefunden. Zur Erleichterung aller kann das Passionsspiel nun – sogar in einer neuen zeitgemäßen Fassung – nach monatelangen Probearbeiten aufgeführt werden.



Der gesamte Ort habe dieser Premiere entgegengefiebert, so Michael Daigeler, Erster Vorsitzender der Passionsspielgemeinschaft Waal am Tag der Uraufführung vergangenen Samstag. Schließlich habe der „Passionsspiel-Virus“ mittlerweile nahezu alle Einwohner infiziert. Wenngleich das Ganze mit großen Problemen und Sorgen begonnen hatte. Krankheitsbedingt musste der bisherige Spielleiter Florian Weber kurzfristig absagen. Die „Jubiläumspassion“ stand abermals „auf der Kippe“. Glücklicherweise stand aber mit Manfred Dempf, aus dem Waaler Ortsteil Bronnen, ein erfahrener Regisseur, bereit, der sogar sein eigenes, im Jahre 2006 verfasstes Passionsstück „Für wen haltet ihr mich“ als Zugabe gleich mitbrachte. Eine glückliche Fügung, aber auch eine große Herausforderung.



„Es ist vollbracht“

Nach schier endlosen Wochen harter und manchmal auch nervenaufreibender Probenarbeit, konnte das Team am Ende aufatmen. Im wahrsten Sinne des Bibelzitats: „Es ist vollbracht!“ Nach einer vielversprechenden Generalprobe am 1. Mai mit geladenem Publikum aus sozialen Einrichtungen der Umgebung, fand am vergangenen Samstag die lang herbei ersehnte Premiere statt.



Selbst der Wettergott hatte ein Einsehen und statt der angekündigten Gewitterschauer lachte die Sonne vom weiß-blauen Bayernhimmel. Für alle ein gutes und gar „himmlisches“ Zeichen!



So konnte das Vorprogramm mit Musik und Grußworten der zahlreich erschienenen Ehrengäste aus Politik und Geistlichkeit draußen vor dem Passionstheater stattfinden. Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a.D. und Schirmherr der Jubiläumspassion erinnerte in seiner Begrüßungsrede an das Jahr 1971, in dem er erstmals mit seinen Eltern die Waaler Passionsspiele besucht hatte und würdigte dabei das große Engagement einer verschworenen Gemeinschaft, die ein vor 400 Jahren gegebenes Gelübde aufrecht erhalte und immer wieder aufs Neue mit Leben erfülle. Auch Dr. Bertram Meier, Bischof von Augsburg, bezeichnete die Waaler Passionsspiele als großes Ereignis und glanzvolles Zeugnis tiefen Glaubens. Nachdem der Bischof allen Mitwirkenden und Besuchern den Segen erteilt hatte, erklärte Michael Daigeler die „Jubiläumspassion 2023“ für eröffnet.



„Für wen haltet ihr mich?“

So lautete der Titel und die zentrale Frage, die den Zuschauer während der gesamten Aufführung beschäftigte. In der Sprache unserer Zeit erscheint Jesus (gespielt von Benedikt Hornung) in einem neuen, beinahe ungewohnten Licht. In vielen Szenen begegnet er uns dabei als ein „greifbarer“ Jesus – in einer doppelten Rolle, gleichwohl als Gottes- wie auch als Menschensohn. Ebenso Judas (gespielt von Johannes Kellner), der oftmals nur als „hinterhältiger Verräter“ abgetan wird, zeigt sich auf der Waaler Bühne überraschend anders: Er steht in Dempfs Spiel lange Zeit im Vordergrund und will mit seiner Tat Jesus lediglich zum entschlossenen Handeln zwingen.



Wichtige Frauenrollen

So begibt sich der Zuschauer auf eine Reise mit Jesus, seinen Jüngern und Getreuen. Dempf legt in seiner Inszenierung Wert darauf, dass es nicht nur zwöf Apostel waren, die mit Jesus durch die Lande zogen. Es waren auch zwei starke Frauen mit dabei, die in seinem Stück immer wieder in Erscheinung treten: Maria aus Magdala (Julia Fischer) und Maria, die Mutter der Brüder Jakobus und Johannes aus der Jüngerschaft (Ulrike Propach). Diese beiden Frauen sind es dann auch am Schluss, die als Erste den Auferstandenen zu sehen bekommen.



Ein großes Erlebnis sei diese Passion, darin waren sich alle Besucherinnen und Besucher einig. Mit einem herkömmlichen unbeholfenen Laienspiel nicht im geringsten vergleichbar. 220 Mitwirkende und ein theatererprobter Esel namens Chio ernteten bei dieser Uraufführung, die erstmals in ihrer langen Geschichte von einem Passionschor mit Orchester (unter der Leitung von Dietmar Ledel) stimmungsvoll und ergreifend begleitet wurde, lang anhaltenden und begeisterten Applaus.



Bis zum 8. Oktober sind die Waaler Passionsspiele noch 20 Mal auf der Bühne zu sehen. Weitere Vorstellungstermine unter www.passion-waal.de.