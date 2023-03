Jugend Forscht 2023 – für das Marien-Gymnasium Kaufbeuren ein voller Erfolg

Forscherinnen der Zukunft: Alle sechs Schülerinnen des Marien-Gymnasiums wurden mit Preisen ausgezeichnet. © Dr. Hubert Bauer

Die Sensation war perfekt, als beim diesjährigen „Jugend-forscht-Wettbewerb“ in Schongau alle Teilnehmerinnen des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums mit Preisen bedacht wurden. Darunter war sogar ein 1. Preis und die damit verbundene Qualifikation zum Landeswettbewerb.

Nach zwei Jahren, in denen der Jugend forscht Regionalwettbewerb nur online hatte stattfinden können, gab es am 28. Februar endlich wieder die gewohnte Präsenzveranstaltung in Schongau.

Microplastik nachgewiesen

Die Schülerinnen des Marien-Gymnasiums Kaufbeuren sind dieses Jahr mit vier Projekten angetreten, darunter eines zum Thema Mikroplastik. Die Schülerinnen Helena und Isabella Bräckle hatten sich im März 2022, als ein ungewöhnlich starker Fallout von Saharastaub alles mit einer braun-gelben Schicht bedeckt hatte, die Frage gestellt, ob sich in dem Staub aus der riesigen nordafrikanischen Wüste auch Mikroplastik finden ließe. Mittlerweile gehen Wissenschaftler nämlich davon aus, dass sich die winzig kleinen Überreste über die gesamte Erde ausgebreitet haben. Also machten sich die Geschwister auf und sammelten an verschiedenen Orten Proben, bereiteten diese auf und suchten unter UV-Licht nach fluoreszierenden Partikeln. Tatsächlich wurden sie fündig: Insbesondere in der Staubprobe von ihrem Garagendach war sehr viel Mikroplastik nachweisbar. Dass dieses nicht schon vor dem Fallout im März dort war, oder gar von den Dachplatten stammte, konnten Helena und Isabella durch eine Vergleichsprobe im Januar belegen.

Ein weit gereister Onkel der Beiden stellte ihnen dann noch ältere Sandproben aus Namibia, Kalifornien und Sardinien zur Verfügung – auch dort war viel weniger bis gar kein Mikroplastik zu finden. Die Arbeit und die Vorgehensweise von Helena und Isabella Bräckle hat die Jury überzeugt: Sie wurden Regionalsieger im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften und dürfen ihr Projekt beim Landeswettbewerb Ende März in Regensburg vorstellen.

Bubble-Tea-Forschung

Was macht Bubble Tea so besonders? Das fragte sich Nea Schönberger in ihrem Projekt, bei dem sie die Diffusionskoeffizienten von Ionen in wässriger Alginatlösung bestimmte. Bei den Bubbles wandern nämlich Kalzium-Ionen in die Alginattropfen und vernetzen die Polymerketten so, dass eine stabile Hülle und ein noch flüssiger Kern entstehen, vorausgesetzt, man nimmt die Perlen rechtzeitig aus dem Kalziumbad. Wann genau dies geschehen muss, konnte Nea durch ihre experimentell ermittelten Koeffizienten berechnen. Dabei bediente sie sich eines Tricks: gibt man zu der Alginatlösung etwas Eosin-Farbstoff, leuchten die Perlen unter UV-Licht gelbgrün. Diese Fluoreszenz verschwindet, wenn Säure dazugegeben wird. Nea hat die Größe der Perlen und die Zeit bis zur Entfärbung gemessen und konnte daraus schließen: es dauert ca. eine Minute, bis die Perlen einen stabilen Mantel von einem Millimeter ausgebildet haben. Ein hervorragender zweiter Platz im Fachgebiet Chemie war der Lohn für die vielen und teilweise aufwändigen Messungen.

Kaffee als Dünger?

Ein weitverbreiteter Tipp für Gartenfreunde ist, dass Kaffeesatz den Kompost deutlich verbessert. Also sollte Kresse besser und schneller auf Kaffeesatz wachsen, als auf normaler Erde oder anderen Substraten. Ob diese Theorie tatsächlich zutrifft, wollten Carolin Leixner und Anna Miller untersuchen. Dazu haben sie verschiedene Substrate mit jeweils zehn Kressesamen bestückt, den gleichen äußeren Bedingungen, wie Temperatur und Licht, ausgesetzt und die Wachstumsraten regelmäßig bestimmt. Das Ergebnis: Pflanzenerde und sogar Watte, sind für die Kressepflänzchen deutlich besser geeignet, als der vermeintliche Wachstums-Booster Kaffee! Das Ergebnis für die beiden Jungforscherinnen in Schongau: Ein ausgezeichneter zweiter Platz in Biologie!

Sonderpreise für Atemforschung

Ebenfalls im Fachgebiet Biologie trat Lara Schmid an. Sie wollte wissen, wie sich der Sauerstoffgehalt in der Luft, die wir ausatmen, verändert, wenn verschiedene Faktoren verändert werden. Lara ließ unterschiedliche Versuchspersonen die Treppen hochlaufen oder eine bewusste Hyperventilation durchführen und verglich die Sauerstoffwerte mit denen, die bei normaler Atmung messbar sind. Deutlich wurde, dass sich der Fitness-Zustand auch am Sauerstoffverbrauch ablesen lässt und dass das Alter einen großen Einfluss hat. Allerdings konnten die Testpersonen die Luft nach Hyperventilation weniger lange anhalten, als bei normaler Atmung - ein eher unerwartetes Ergebnis. Lara erhielt für ihre Forschungsarbeiten zwei Sonderpreise, die vielleicht auch Ansporn sein können, das Versuchsdesign zu verändern und den scheinbar nicht stimmigen Ergebnissen auf die Spur zu kommen, denn die sind oft das Interessanteste am Forschen!

Auch der Lehrer ging nicht leer aus

Dass bei aller Begabung und Disziplin in diesem Alter auch qualifizierte didaktische wie pädagogische Unterstützung unerlässlich ist, war den Mitgliedern der Jury jedoch nicht unbekannt. Deshalb wurde die betreuende Lehrkraft der Schülerinnen, Dr. Hubert Bauer, ebenfalls mit einem Sonderpreis als engagierter Talentförderer ausgezeichnet.