Jugend- und Familienreferat Kaufbeuren: Cornelia Otto folgt Alfred Riemeier

Von: Wolfgang Becker

Neue Referatsleitung: Am 1 Januar 2023 übernimmt Cornelia Otto die Leitung des Jugend- und Familienreferates. © Becker

Kaufbeuren – Das Jugend- und Familienreferat wird zukünftig von einer Frau geleitet. Cornelia Otto wird das um weitere Abteilungen ergänzte Referat ab 1. Januar 2023 leiten. Damit ist sie die Nachfolgerin von Alfred Riermeier. Das hat der Kaufbeurer Stadtrat in einer Sondersitzung entschieden. Mit dem personell deutlichen Aufwuchs ist nicht nur eine Aufwertung des neuen Referates verbunden, sondern die Leitungsfunktion wird nach dem Willen des Stadtrates zukünftig von der neuen Referatsleiterin als berufsmäßige Stadträtin mit einer Amtszeit von zunächst sechs Jahren ausgeübt. Mit diesem Status hat die Referatsleiterin unter anderem ein Vorschlagsrecht im Stadtrat.

Ende Oktober dieses Jahres geht Riermeier (62) nach elf Jahren als Referatsleiter in den Ruhestand. Im Gegensatz zu seiner Nachfolgerin war er Laufbahnbeamter, der die klassische Ausbildung in der Verwaltung bis zum höheren Dienst durchlaufen hatte. Seine Nachfolgerin ist eine auf Zeit – hier für sechs Jahre berufene Wahlbeamtin. Sie hat im Stadtrat ein Antragsrecht und die Antragspflicht für Angelegenheiten ihres Aufgabengebietes, ist jedoch nicht stimmberechtigt. Otto wurden aus 18 Bewerbungen als einzige Kandidatin durch ein Gremium unter Beteiligung der Fraktionen als einzige Kandidaten ausgewählt. Damit war die Wahl nur Formsache: Von 26 anwesenden Stadträten stimmten 25 für die Kandidatin, eine Stimme war ungültig.



Oberbürgermeister Stefan Bosse bezeichnete seine neue Referatsleiterin als „sehr gut qualifiziert“, die zudem einen „ausgezeichneten Eindruck“ hinterlassen habe. Otto ist in Leipzig aufgewachsen und hat berufsbegleitend eine Ausbildung zur Erzieherin sowie ein Studium für Sozialpädagogik und soziale Arbeit absolviert. Die 54-jährige war unter anderem im Senegal, der Schweiz und Österreich tätig. Von 2015 bis 2018 schloss sich ein Masterstudium in Personalmanagement an. Sie unterrichtete zudem sechs Semester an der Katholischen Stiftungshochschule München (KSH), einer spezialisierten Hochschule für Sozial-, Pflege-, Gesundheits- und pädagogische Berufe. Seit 27 Jahren ist sie bei der Stadt Garching beschäftigt und verantwortet dort den Bereich Bildung und Soziales, der in großen Teilen dem jetzigen Referat entspricht. Allerdings steigt die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 100 auf nunmehr etwa 300 und einem Budget von mehr als zehn Millionen Euro an.



Mit der Erweiterung durch die Ludwig-Hahn-Musikschule und der Schulverwaltung erfährt das Referat einen neuen Zuschnitt. Dies betonte Bürgermeister Oliver Schill (Grüne). „Es geht um mehr als eine Nachbesetzung“, sagte er. Mit einer neuen Bezeichnung als Referat für „Kinder, Bildung und Engagierte Stadt“ soll laut Schill ein „Zukunftsreferat“ entstehen, in dem nicht nur die Bereiche Kinder, Jugend, Familie und Bildung zusammengefasst sind, sondern „relevante gesellschaftliche“ Themen und das Ehrenamt abgebildet werden.



Mit seinen Entscheidungen hat der Stadtrat auch neue Schwerpunkte seiner zukünftigen Arbeit gesetzt. Dies deckt sich offensichtlich mit den Zielen für die Frau an der Spitze. Sie sieht nach ihren Worten eine Verantwortung für zukünftige Generationen – begonnen beim Kleinkind. Der Verwaltung weist sie eine „Schlüsselrolle“ zu, die mit „Impulsen auf Bildung für alle Altersgruppen“ agiert. Der demografische Wandel („weniger, bunter, älter“), die Daseinsvorsorge und der Fachkräftemangel benannte sie als weitere Felder ihrer Arbeit. „Es wird mir eine Ehre sein, meine Ziel und Visionen mit Kraft einzubringen“, sagte Otto nach der Wahl. „Es wird Ihnen nicht langweilig werden“, prophezeite der OB, „aber ich glaube, dass sie es wuppen.“