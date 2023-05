Jugendpolitik lässt aufhorchen: Kaufbeurer Stadtjugendring wählt neue Vorstandschaft

Sie bilden den neuen Vorstand des Stadtjugendrings Kaufbeuren (v. li): Kilian Proske, Lucia ­Hacker (stellv. Vorsitzende), Philippa von Stillfried, Valentina Ramanzini, Nina Weber (Vorsitzende), Fatmanur Yildiz, Emelie Saul und Tamur Khan. Nicht im Bild ist Beisitzer Stefan Weiß. © Stefanie Echtler

Kaufbeuren –Nach zweijähriger Coronapause hat der der Stadtjugendring (SJR) Kaufbeuren seine Frühjahrsvollversammlung wieder im großen Sitzungssaal des Kaufbeurer Rathauses abgehalten. Dort wurde der Vorstand für die neue Legislaturperiode gewählt.

Ein visueller Blitzstart in die mit rund 80 Teilnehmenden sehr gut besuchte Veranstaltung gelang dem SJR mit der Vorstellung seines Arbeitsberichtes von 2022 sowie der Präsentation der neuen Homepage (www.sjrkf.de). Eindrucksvoll stellten im Anschluss die jungen Vertreterinnen der Schüler:innen-Organisation Kaufbeuren „SchOK“ die Ergebnisse des diesjährigen Jugendforums und die Impulse daraus zu den Themen Bildung und Mobilität, Nachhaltigkeit, Kultur, Sicherheit und Antidiskriminierung vor.



Mit drei jugendpolitischen Beschlüssen setzte sich die Vollversammlung in der Funktion als Kaufbeurer Jugendparlament für die Belange junger Menschen in Kaufbeuren ein. So fordert der SJR die Stadt Kaufbeuren auf, sich gemeinsam mit ihm der Realisierung eines E-Bike-Verleihs, eines barrierefreien Bahnhofs sowie einer Anlaufstelle für Diskriminierungsbetroffene anzunehmen und beim gerade entstehenden Sportentwicklungsplan ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche zu legen.



Auch an die Kaufbeurer Bevölkerung sendet die Vollversammlung mit ihren Beschlüssen zur Unterstützung des Rad­entscheids Bayern und der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre deutliche Signale, sich im Rahmen möglicher anstehenden Volksbegehren zu engagieren. Während der Rad­­entscheid noch auf die Zulassung zum Volksbegehren durch den Bayerischen Verfassungsgerichtshof wartet, gilt es bei „Vote16 – Wahlrecht ab 16 in Bayern“ erst einmal möglichst viele Kaufbeurer Wahlberechtigte zu mobilisieren, den Antrag auf Zulassung zum Volksbegehren zu unterschreiben. Hierzu können bis Anfang Juli beim Stadtjugendring und seinen Einrichtungen Unterschriftenlisten abgeholt und auch vor Ort unterschrieben werden.



Nach der Präsentation der Jahresrechnung 2022 und des Rechnungsprüfungsberichtes wurde die bisherige Vorstandschaft entlastet. Anschließend leitete Frederic Schießl, Vorstandsmitglied des Bezirksjugendrings Schwaben, die Wahl von Vorstand, Kassenprüfung und Einzelpersönlichkeiten für die nächste Legislaturperiode. Erfreulich aus der Sicht des SJR dabei: alle Ehrenämter konnten lückenlos und mit vielen neuen und jungen Gesichtern besetzt werden. Neben der Vorsitzenden Nina Weber und ihrer Stellvertreterin Lucia Hacker wurden auch sieben Beisitzer gewählt.



Beschlossen wurde ferner ein Nachtragshaushalt für 2023, der allerdings die Ergebnisse der anstehenden Budgetverhandlungen mit der Stadt Kaufbeuren noch nicht abbildet. Schließlich wurde noch die Kampagne des Bayerischen Jugendrings (BJR) „Finde dein Irgendwo“ vorgestellt.