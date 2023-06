Jugendtreff Obergünzburg startet Programm zum interkulturellen Austausch

Teilen

Daumen hoch für den Start des Projekts „Zukunft bunt“ mit vielen Aktiven im Jugendtreff Alte Woag in Obergünzburg. © Braun

Obergünzburg – Mit großer Vorfreude startete im Jugendtreff „Alte Woag“ das neue Projekt „Zukunft bunt“, das jungen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem kulturellen Hintergrund eine Vielzahl von Aktivitäten und Möglichkeiten bietet.

Das Projekt, gefördert durch das Fachprogramm Integration des Bayerischen Jugend­rings, zielt darauf ab, junge Menschen mit Migrationshintergrund vermehrt in der Gemeinde zu integrieren. Durch ein breites Spektrum an Angeboten in der offenen Jugendarbeit soll eine vielfältige Jugendgemeinschaft gefördert werden. Das Projekt läuft ab sofort bis zum 31. Dezember 2024. „Durch abwechslungsreiche Workshops, sportliche und kreative Aktivitäten sowie interkulturellen Austausch wollen wir Begegnungen fördern und die Möglichkeit schaffen Freundschaften zu knüpfen“, sagt Jana Braun, Leitung des Jugendtreffs „Alte Woag“.

Sommerfest und Workshops geplant

Im Rahmen des Projekts sind folgende Aktivitäten im Jugendtreff geplant: eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinen und Jugendgruppen in Obergünzburg, ein Sommerfest, Workshops für den Umgang mit Alltagsrassismus, verschiedene Freizeitformate und vieles mehr.



Den Start des Projekts begleiteten Obergünzburgs Bürgermeister Lars Leveringhaus, Vertreterinnen der JRKs, der Wasserwacht, eine Vertreterin des TSV, sowie Anna Heiland vom Kreisjugendring Ostallgäu. Er fungiert auch als Projektträger. Auch zahlreiche Kinder und Jugendliche waren bei dem Treffen dabei.



So kann gemeinsam eine bunte Zukunft gestaltet werden, in der Zusammenhalt und gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt stehen. „Wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt einen positiven Einfluss auf das Leben junger Menschen in Obergünzburg haben wird und freuen uns auf eine spannende und bereichernde Zusammenarbeit“, so Projektmitarbeiterin Luba Putsil.



Im Projekt sollen Ideen zur Integration junger Menschen in Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit entstehen und so auch den anderen vier Jugendzentren im Landkreis Ostallgäu zu Gute kommen.