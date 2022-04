„Katzenmama“ Elli (81 Jahre) braucht Hilfe

Ein umgebauter Küchenschrank dient als Futterstelle für freilebende Katzen. Katzenmama Elli braucht dringend zuverlässige Unterstützung vor Ort. © Krusche

Beckstetten/Weicht – Freilebende Katzen finden nicht immer ausreichend Futter und leiden manchmal unter leicht zu behandelnden Krankheiten. Menschen wie Katzenmama Elli kümmern sich um sie. Jetzt braucht die Rentnerin Hilfe von tierliebenden Mitbürgern.

Gerade war noch nichts von den vierbeinigen Pelzknäueln zu sehen. Aber kaum hatte Elli die Abdeckplane von dem umgebauten Küchenschrank, der im hintersten Teil des Bauernhofes aufgebaut ist, abgezogen, da lässt sich schon der erste Kater blicken und streicht Elli wie zufällig um die Beine. Sorgfältig öffnete sie die Schranktüren und nimmt die leer gefressenen Futternäpfe aus den Schrankfächern heraus. Schnell noch werden hart gewordene Krümel vom letzten Essen aus dem Fach gekehrt und die untergelegten Zeitungen gegen neue Seiten ausgetauscht.



Die Katzen haben Hunger

Die Katzenmama, wie Elli manchmal genannt wird, hatte von einem freundlichen Helfer auf der Rückseite des Schrankes große Löcher in die Rückwand schneiden lassen, damit die Katzen noch an das Futter kommen, auch wenn sie längst gegangen ist. Und plötzlich tauchen immer mehr Katzen aus der Umgebung auf und betrachten aus sicherem Abstand mal neugierig und mal scheinbar völlig gelangweilt das Treiben an ihrem Futterplatz. Spätestens wenn dann die ersten Nassfutterdosen von Elli geöffnet und in die Futternäpfe verteilt werden, gibt es kein Halten mehr und zahlreiche weiße, schwarze, rote und getigerte Hauskatzen bevölkern den alten Küchenschrank. Elli kennt sie alle und erkennt sofort, ob eine neue Katze dabei ist. Die schaut sie sich dann ganz besonders genau an.



Neben der regelmäßigen Fütterung von freilebenden Katzen kümmert sie sich auch um verletzte Tiere. Wenn besonders dünne Katzen dabei sind, sagt Elli: „Dann liegt es oft nur an schlechten Zähnen und sie können nach einer Zahnbehandlung wieder richtig fressen“.



Seit sechs Jahren lebt Elli nun schon im Raum Beckstetten/Pforzen und kümmert sich um die freilaufenden Hauskatzen, immer mit entsprechender Zustimmung durch den jeweiligen Bauern.



Elli macht sich große Sorgen

Aus alters- und gesundheitlichen Gründen (Elli ist bereits 81 Jahre) braucht sie nun dringend zuverlässige Unterstützung vor Ort, weil die normalerweise leichten Handgriffe und Arbeiten ihr inzwischen Schmerzen verursachen. Sie bittet nun tierliebende Katzenfreunde inständig um Hilfe bei der Fütterung, ein- bis zweimal in der Woche. Elli ist in großer Sorge, wenn sie eines Tages nicht mehr in der Lage sein sollte, sich um die armen Katzen kümmern zu können und diese dann vergeblich auf Futter warten.

Elli ist erreichbar unter der Mobilfunknummer 0162/7817 507 und freut sich über jeden Anruf von Katzenfreunden.

Wolfgang G. Krusche