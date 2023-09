Zwei Rettungssanitäter sprechen über ihre Arbeit beim BRK

Verhältnismäßig ruhiger Arbeitstag: Die Notfallsanitäter Michael Lerf (re.) und Markus Rieder wurden während ihrer Tagschicht an der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in Kaufbeu­ren zu drei Einsätzen gerufen. © Foto: Marketingagentur Tenambergen

Kaufbeuren/Landkreis – Nach einer langen Hitzeperiode herrschen im Allgäu nun wieder etwas kühlere Temperaturen. „Heute könnte es ein ruhigerer Tag werden“, sagt Michael Lerf bei Schichtbeginn um sechs Uhr in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in Kaufbeuren. „Bei Hitze werden wir zu deutlich mehr Herz-Kreislauf-Notfällen gerufen“, so der erfahrene Notfallsanitäter. Der Kreisbote gibt Einblicke in seinen Arbeitstag.

„Rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche sind in der Rotkreuzwache zwei Rettungstransportwagen (RTW) besetzt, um die Notfälle im Raum Kaufbeuren zu versorgen“, erklärt Gunther Herold, Leiter des Rettungsdienstes beim BRK Kreisverband Ostallgäu. Jeweils ein weiterer RTW, umgangssprachlich Rettungswagen genannt, steht in Buchloe, Marktoberdorf, Obergünzburg, Pfronten, Füssen und Kraftisried.

Die Tagesschicht in Kauf­beuren beginnt mit der Übergabe des Nachtteams ans erste Tagesteam, an Notfallsanitäter Markus Rieder aus Unterthingau und Michael Lerf. Die Besetzung des zweiten Rettungswagens beginnt eine Stunde später. „Ab halb zwei war es eine ruhige Schicht“, berichtet Danny Rüffer, Leiter der Rettungswache, die über die letzte Nacht.



Nach der Übergabe stehen für Markus Rieder und Michael Lerf der Check des Fahrzeugs und der medizinischen Ausrüstung an. Ist das Auto vollgetankt, das Tablet für die mobile Datendokumentation an Bord? Sind die Notfallrucksäcke vollständig? „Ganz wichtig ist, dass bei den medizinischen Geräten wie dem EKG oder dem Beatmungsgerät zu Schichtbeginn ein Funktionstest durchgeführt wird“, erklärt Rieder.



Um sieben Uhr wird´s spannend, der Piepser alarmiert die beiden Lebensretter. Ihre Aufträge erhalten sie ausschließlich von der Integrierten Leitstelle (ILS Allgäu). Diese nimmt im gesamten Allgäu den Notruf 112 entgegen und alarmiert die Einsatzmittel. Im Gespräch mit den Anrufern filtert das Fachpersonal der ILS die Schwere der Erkrankung oder Verletzung heraus und hält die Kontaktdaten fest. „Da die Einsatzzahlen von Jahr zu Jahr steigen, ist es wichtig, dass die hilfesuchenden Patienten in die richtige Versorgungsstruktur gelenkt werden“, betont Rieder. „Die Kapazität der Rettungswagen und des Personals ist nicht beliebig steigerbar. Dem Rettungsdienst müssen die Einsätze mit akuter Lebensgefahr vorbehalten sein.“ Noch vor dem Ausrücken erfährt das Team, dass ein Sturz aus größerer Höhe zu versorgen sei.



So wird man Rettungssanitäter

„Jeder RTW ist mit einem Fahrer und einem Notfallsanitäter besetzt“, erklärt Gunther Herold. „Der Großteil der Fahrer sind hauptberuflich Beschäftigte. Zur Verstärkung sind junge Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst ableisten sowie Ehrenamtliche aus den BRK-Bereitschaften im Einsatz.“ Die Fahrer haben medizinische Grundkenntnisse und in der Regel eine Fortbildung zum Rettungssanitäter. Damit können sie dem Notfallsanitäter zuarbeiten. Um Rettungssanitäter zu werden, sind – neben dem Besitz der Fahrerlaubnis C1 fürs Fahren eines Fahrzeuges bis 7,5 Tonnen – 160 Lehrstunden an einer Rettungsdienstschule zu absolvieren, ergänzt durch ebenso lange Praktika im Krankenhaus und in der Rettungswache.



Michael Lerf und Markus Rieder hatten als Zivildienstleistende beim Roten Kreuz begonnen. Für beide stand danach der Wunschberuf fest: die Ausbildung zum Rettungsassistenten. Für Rieder der schönste Beruf, den es gibt. „Wir wollen beruhigend, respektvoll und kompetent auf die Beschwerden der Patienten eingehen“, sagt er. „Diese Verantwortung muss sich im Gespräch und im Umgang mit den Menschen, die sich in einer Notlage befinden, widerspiegeln.“



Auch wenn beide Notfallsanitäter weiterhin Einsätze fahren, haben sie sich mittlerweile beruflich weiterentwickelt. Lerf übernahm in der Coronazeit die Leitung des Impfzentrums Marktoberdorf und ist heute als stellvertretender Personalratsvorsitzender für die 900 Mitarbeitenden beim BRK-Ostallgäu da. Rieder studierte Gesundheitsmanagement, war stellvertretender Leiter des Rettungsdiensts beim BRK Ostallgäu und arbeitet derzeit als Referent für den Rettungsdienst auf der nächsthöheren Rotkreuz­ebene beim Bezirksverband Oberbayern.



Kollegen dringend gesucht

Auch wenn man in der Rettungsdienstbranche gut verdiene, mache ihnen der derzeitige Fachkräftemangel Sorgen, berichtet Markus Rieder. „Zwar wurden bereits die Ausbildungsplätze bayernweit erhöht, doch im Moment brauchen wir unbedingt die Flexibilität der Leute.“ Und Gunther Herold bekräftigt: „Ziel muss ein Dienstplan sein, auf den sich alle Mitarbeitenden verlassen können.“



Langsam neigt sich die Schicht dem Ende zu. Die beiden Einsatzkräfte hatten zuvor eine ältere Person mit Verdacht auf Schlaganfall erstversorgt und eine notärztlich begleitete Krankentransportfahrt ins Klinikum nach Günzburg übernommen. Um 18 Uhr endet die Schicht mit der Übergabe an die Kollegen der Nachtschicht. Michael Lerf hat übrigens Recht behalten: Es war diesmal ein eher ruhiger Tag im Rettungsdienst.