30 Jahre Wärmestube in Kaufbeuren Neues SKM-Appartmenthaus im Mai ganz fertig

Johann Marschall, Vorsitzender des SKM Kaufbeuren, vor dem Eingang des neuen Appartementhauses. © Foto: Wischhöfer

Von Jürgen Wischhöfer

Kaufbeuren – Menschen zu helfen, die am Rand der Gesellschaft leben, hat sich der „SKM Katholischer Verband für soziale Dienste“ zur Aufgabe gemacht. Als Träger der Kaufbeurer Wärmestube gilt seine Hilfe den Randgruppen der Gesellschaft, den Bedürftigen, den Wohnungslosen, den Alkohol- und Drogensüchtigen, den Straffälligen, den Einsamen und Verzweifelten.

Zum 30-jährigen Bestehen der Wärmestube und der Eröffnung des SKM-Appartmenthauses in der Neuen Gasse begrüßte der Erste Vorsitzende des SKM, Johann Marschall, Weihbischof Anton Losinger aus Augsburg, Oberbürgermeister Stefan Bosse sowie weitere Persönlichkeiten aus Kirche und Politik. In seiner Festrede stellte Losinger die Frage, „Was ist das Soziale im Sozialstaat?“ Er sprach von einem Wirtschaftssystem, mit dem „Wohlstand für alle“ zu erreichen ist, so wie Ludwig Erhard es einst prominent formulierte, und gleichzeitig den Spagat zu lösen, zwischen marktwirtschaftlicher Freiheit einerseits und sozialer Gerechtigkeit andererseits, wie Alfred Müller-Armack, der bedeutende Vordenker der sozialen Marktwirtschaft es gefordert hatte.



Der Weg der Wärmestube zum heutigen Standort gegenüber dem Parkhaus Süd ist lang gewesen. Im November 1991 trafen sich in St. Ulrich beim damaligen Stadtpfarrer Ottmar Maier 23 Frauen und Männer und gründeten den Verein SKM. Viele der Gründungsmitglieder halten dem Verein bis heute die Treue und engagieren sich im Vorstand oder als ehrenamtliche Helfer in der Wärmestube. „Die Wärmestube ist das Herzstück, der Dreh- und Angelpunkt all unserer Aktivitäten“, so Marschall. Sie diene als Tagesaufenthaltsstätte für wohnungslose und bedürftige Menschen.

Die Wärmestube ist aber auch eine erste niedrigschwellige Anlaufstelle für alle, die gerade durch ihre „Schwellenängste“ den Weg zu den verschiedenen Beratungsstellen nicht finden. In der Wärmestube befinden sich momentan sechs Zimmer mit insgesamt zehn möblierten Wohn- und Schlafplätzen.



Historisch bedeutende Umbaumaßnahme

Um die temporäre Wohnsituation in der Wärmestube zu verbessern, erwarb der Verein im Jahre 1996 das Gebäude in der Neuen Gasse 13. Dieses zählt zu den ältesten noch erhaltenen Häusern in der Altstadt und wurde Ende des 14. Jahrhunderts errichtet. Der Zustand sei bis zum Umbau desolat gewesen, berichtet der Erste Vorsitzende.

Die vom Denkmalschutz ermöglichten baulichen Maßnahmen am unter Ensembleschutz stehenden Gebäude wurden beschlossen, und so machte sich „Finanzexperte“ Marschall, der über 45 Jahre in der Sparkassenorganisation tätig war, auf den mühsamen Weg der Mittelbeschaffung, um den Umbau des alten Hauses in ein modernes Appartementhaus mit acht Wohneinheiten anzugehen.



Die ersten Planungskosten von 800.000 Euro, die dann im Jahre 2021 noch einmal erheblich gestiegen sind, wurden von der Diözese Augsburg, der bischöflichen Finanzkammer und der Stadt Kaufbeuren übernommen. Ein ganz besonderer Dank geht laut Marschall an die kirchlichen Institutionen und an den Stadtrat mit Oberbürgermeister Stefan Bosse, den er als Garant für die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Verein bezeichnete. Betritt man das im Mai fertig werdende Haus, strömt dem Besucher eine ganz besondere Wärme entgegen – so als ob dieses so liebevoll hergerichtete Haus in seiner langen Geschichte nur Sonnentage erfahren hätte. Das von Weihbischof Losinger gesegnete Haus bietet zukünftig mit seinen acht Wohnungen bedürftigen Menschen ein Zuhause.