Absolventen der Gustav-Leutelt-Schule feiern krönenden Abschluss

Von: Stefan Günter

Teilen

Die besten Schülerinnen und Schüler der Gustav-Leutelt-Schule wurden von Schulleiter Frank Hortig ausgezeichnet. Antonela Pivas (v. li.; 10 MB), Medine Fetahi (10 MB), Laura Kroha (9B), Ardit Krasniqi (9A), Erika Bernabel Castillo (9A), Stefan Stobbe (9B), Iwan Mandrikin (10 MA) und Valza Zherka (10 MA). © Günter

Kaufbeuren – Einen Tag nach dem Abschluss der Jörg-Lederer-Schule war für die Absolventinnen und Absolventen der Gustav-Leutelt-Schule der Kaufbeurer Stadtsaal Schauplatz für eine große Abschlussfeier.

Zwei Jahre konnte coronabedingt nichts stattfinden. Diesmal war alles für einen feierlichen Abschluss unter dem Motto „Hall of fame“ hergerichtet. Schulleiter Frank Hortig war begeistert, als er von der Bühne auf die ersten Reihen herabblickte.

Dort saßen die Absolventinnen und Absolventen – allesamt herausgeputzt. „Ich kenne euch mit Jogginghose und Käppi, ja sogar mit leichter Oberbekleidung. Ganz ehrlich? Ihr schaut verdammt gut aus.“ Schüler und Eltern klatschten Beifall.

So ist Hortig zwar immer für einen Spaß und kessen Spruch zu haben, doch in Bezug auf die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Folgen wurde er kurzzeitig ernst: „Ich ziehe meinen Hut vor euch und vor dem, was ihr in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemeistert und gelernt habt.

Die Zeit hat auch ein Stück eurer Jugend genommen. Nun starten einige von euch ins Berufsleben durch.“ Rückblickend sei die Gustav-Leutelt-Schule nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort des Wohlfühlens gewesen.



In die gleiche Kerbe schlug auch Kaufbeurens Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler. Sie überbrachte stellvertretend die Glückwünsche von Oberbürgermeister Stefan Bosse und betonte: „Das Lernen hört nicht auf. Es ist ein lebenslanger Begleiter, um bestehen zu können.

Es lohnt sich, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit an den Tag zu legen.“ Dabei seien die vergangenen beiden Schuljahre nicht gerade einfach gewesen. Homeschooling und Videokonferenzen prägten das tägliche Bild der Schulgemeinschaft, wie die anhaltende Baumaßnahme, „die von vielen Geduld und Ausdauer verlangt hat.“



Melanie Weißbeck (9. Klasse) und Fabian Nick (10. Klasse) führten gekonnt durch den Abend. Alexander Karich (Gitarre), Soraya Zimmermann (Querflöte), Artiola Thaqi (Gesang) und Yannick Nowotny (Schlagzeug) blitzten mit ihren musikalischen Einlagen auf und erhielten dafür tosenden Applaus.



Ernst wurde es dann in einer Gesprächsrunde, als Konrektorin Anita Bauer das Schulleben seit dem 13. März 2020, dem Einschnitt der Corona-Pandemie, skizzierte. Dass ihr die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer gefehlt haben, hob sie besonders hervor. Dennoch hätten die Klassenlehrer eine intensive Beziehung in Zeiten des Homeschooling aufbauen können.

„Ja, wir sind teilweise im Kinderzimmer, Wohnzimmer und in der Küche gelandet“, so Bauer. Schülersprecher Sodiq war drei Jahre in der Gustav-Leutelt-Schule. „Das Gefühl, in die Schule zu gehen und gehen zu dürfen, ist für mich nicht selbstverständlich“, sagte der aus Nigeria stammende Absolvent. Denn dort, wo er ursprünglich herkomme, könnten sich viele Eltern Schule für ihre Kinder finanziell nicht leisten.



Madija, stellvertretender Schülersprecher, hob hervor, „dass uns die Coronazeit besser zusammengeschweißt hat als manch andere Jahre.“ Er dankte allen Lehrern: „Sie haben uns zu dem gemacht, wer wir jetzt sind. Sie können stolz darauf sein.“

Höhepunkt des Abends war der Rückblick aller vier Abschlussklassen, sowie die Aushändigung der Abschlusszeugnisse durch die Klassenlehrer, ehe das Motto des Abends auch musikalisch mit dem Song „Hall of fame“ seinen abschließendes Glanzlicht setzte.