Nein zu Gewalt an Frauen

Von: Mahi Kola

Verschiedene Institutionen und Kaufbeurer Stadträte zeigten gemeinsam Flagge gegen Gewalt an Frauen. © Kola

Kaufbeuren – Mit der Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen – frei leben ohne Gewalt“ setzten verschiedene Institutionen, der Gleichstellungsbeirat Kaufbeuren und Kaufbeurer Stadträte am Freitagabend vergangener Woche in der Sparkassenpassage ein deutliches Zeichen gegen Gewalt. Mit Infoständen und Aktionen wurde auf das Thema aufmerksam gemacht.

Laut EU-Kommission erfährt jede dritte Frau in Europa mindestens einmal im Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Dass dabei Frauen aus allen Bevölkerungsschichten – unabhängig von der Einkommensschicht, dem Kulturkreis oder Religionszugehörigkeit – betroffen sein können, betonte Bürgermeister Oliver Schill. „Erschüttert“ zeigte sich Schill angesichts der hohen Zahl an Gewalttaten, die täglich verübt werden – sei es physische oder psychische Gewalt. „Die Probleme müssen benannt und mithilfe engagierter Menschen und deutlicher Maßnahmen dagegen vorgegangen werden“, machte Schill auf die Dringlichkeit der Thematik aufmerksam.

Die anwesenden Stadträte, Vereine und Institutionen forderten ein gesellschaftliches Umdenken: Es gelte vermittelte Geschlechterbilder kritisch zu hinterfragen, gegen Hate Speech und (digitale) Gewalt, gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung vorzugehen, Zivilcourage zu zeigen und nicht leise zu sein. Mit der Aktion wollen die Mitwirkenden auch eine Diskussion anstoßen, um mit vereinten Kräften Veränderungen zu bewirken und der Gewalt ein Ende zu setzen.