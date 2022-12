Ab Samstag im Buchloer Discounter einkaufen

Von: Martina Staudinger

Teilen

Am Samstag eröffnet in Buchloe die neue Discounter-Filiale. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Buchloe – Die Bagger und Bauarbeiter haben ihre Arbeit erledigt und das Sortiment ist auf den Regalen platziert. Somit kann die neu errichtete Aldi Süd-Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße am morgigen, Samstag, 3. Dezember, eröffnen.

Der Neubau entstand nach Abriss des alten Discounters im Mai am selben Standort im Buchloer Gewerbegebiet. Bereits im Jahr 2018 war das Vorhaben genehmigt worden. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte eine Unternehmenssprecherin mit, dass die Kunden eine modernisierte Filiale in einem neuen Design erwartet. Die Verkaufsfläche vergrößert sich von bisher knapp 960 auf künftig 1200 Quadratmeter.

Dem Aspekt Nachhaltigkeit werde Rechnung getragen: Alle Aldi-Neubauten würden mittels Wärmepumpen und Grünstrom klimaneutral beheizt und – sofern möglich – mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Auch auf der Filiale in Buchloe befinde sich eine Photovoltaik-Anlage, die laut der Unternehmenssprecherin im Sinne der Nachhaltigkeit von der früheren Filiale übernommen und nur in Einzelteilen erneuert wurde. 80 Stellplätze seien für die Kunden inklusive einer Elektroladestation für Pkw neu errichtet worden. Im Vorfeld hatte es allerdings Kritik an der dadurch entstandenen Flächenversiegelung gegeben.



Breites Spektrum an Regionalität

Der Fokus im Discounter werde deutlich auf die Frische der Lebensmittel gelegt. Im Sortiment würden neben über 500 Bio-Produkten auch mehr als 300 Regionalartikel über das Jahr hinweg angeboten. Die regionale Landbäckerei Sinz werde die neue Filiale täglich mit frischen Backwaren beliefern.



Kunden können sich am Tag der Discounter-Eröffnung auf kostenlosen Kaffee, Clementinen und Luftballons für die Kinder freuen.