Kaufbeuren – Das Hausbesuchsprogramm „Hippy“ ist ein in Kaufbeuren etabliertes Angebot im Rahmen der Familienbildung, das die Stadt bereits seit 2009 fördert. Das Hilfsangebot richtet sich an Eltern mit Vorschulkindern, die einen Migrationshintergrund haben, und unterstützt diese beim gemeinsamen Lernen. In der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde einstimmig empfohlen, die Förderung für das Projekt der Katholischen Jugendfürsorge auch für die nächsten drei Jahre fortzuführen.

Hinter der Abkürzung Hippy verbirgt sich „Home Instruction for parents of Preschool Youngsters“, das so viel wie „Hausbesuchsprogramm für Eltern mit Vorschulkindern“ bedeutet. Bei dem in Israel entwickelten Spiel- und Lernprogramm bekommen die Eltern vielfältige Anregungen zum spielerischen Lernen. Die Familien werden über einen Zeitraum von circa 18 Monaten regelmäßig in Gruppentreffen oder zu Hause angeleitet. Dabei erhalten die Eltern Spiel- und Lernmaterialien, wie zum Beispiel Bilderbücher oder Puzzles; eine Hippy-Mitarbeiterin erklärt den Umgang mit dem Material. Auf diesem Wege sollen die Eltern lernen, ihr Kind gezielt spielerisch zu fördern und auf den Schulbesuch vorzubereiten. Eine Koordinatorin kümmert sich um die Anleitung und Schulung der Hausbesucherinnen, die Bewerbung und Auswahl in Frage kommender Eltern sowie den organisatorischen Rahmen. Wie Andrea Serwuschok, Bereichsleitung Sozialpädagogischer Fachdienst, und Hippy-Koordinatorin Ludmilla Peil in der Sitzung erläuterten, sei das Besondere am Programm, „dass nicht die Fachkräfte mit den Kindern arbeiten, sondern die Eltern schulen, die sich wiederum selbstständig mit ihren Kindern beschäftigen.“ Das Programm werde gut angenommen; der Bedarf und auch der Aufwand seien in den letzten Jahren gestiegen, da die Familien zunehmend über nur geringe deutsche Sprachkenntnisse verfügen. Jugendamtsleiter Werner Maurer bestätigte, dass durch „Hippy“ immer wieder auch „flexibel auf Zuzüge von Migranten reagiert werden konnte“.



Zu den aktuellen Hippy-Programmen in Kaufbeuren zählt „Willkommen mit Impuls“, das sich an Geflüchtete und neu zugewanderte Familien mit Vorschulkindern richtet. Dabei handelt es sich um ein niederschwelliges Angebot ohne Teilnehmergebühr. Neu ist die Arbeit mit Familien in der Gemeinschaftsunterkunft in der Neugablonzer Straße sowie ein Angebot für ukrainische Familien im Generationenhaus. Durch das gemeinsame Lernen soll auch Spracherwerb und Bildung der neuzugewanderten Eltern gefördert werden. Zu den Zielen zählt außerdem die Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung.



Ulrike Seifert (Grüne) regte im Hinblick auf die Projektziele eine stärkere Einbindung ins Familienbildungskonzept an, um Themen wie etwa Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit in der gemeinsamen Arbeit zu berücksichtigen. Seifert wünschte sich außerdem, dass das Programm mehr Familien erreicht. Peil zufolge arbeite das HippyTeam individuell mit den Familien und biete dank der Zusammenarbeit mit Projektpartnern auch Kurse an, die beispielsweise gesunde Ernährung und Bewegung thematisieren. Die Förderung durch die Stadt (92.820 Euro für 2022/23, 96.685 Euro für 2023/24, 99.775 Euro für 2024/25) deckt die Begleitung von durchgängig 24 Familien ab. Auch die Unterstützung von Kooperationspartnern und Spendern wie der Kinderbrücke Allgäu oder der Peter-Schegg‘schen Waisenhausstiftung helfe dabei, das Angebot aufrechtzuerhalten. Das Hippy-Programm mit seiner „intensiven Art der Betreuung“ sei eine „tolle Maßnahme“, fand Oberbürgermeister Stefan Bosse. Nun gelte es, Ideen zu finden, um mit dem Projekt „in die Breite zu gehen“ und künftig noch mehr Familien zu erreichen.