Jugendliche entwickeln Rundgang-App zu den Kaufbeurer Stolpersteinen

Von: Ingrid Zasche

Vorstellung der App „Kaufbeurer Stolpersteine“ (v. li.): Projektleiterin Carolin Keim, Emma Merz aus der Entwicklergruppe, Dr. Stefanje Weinmayr (FabulApp), Museumsleiterin Petra Weber, Liz Schrötges und Silvia Strauch (Stolperstein-Führerinnen), Dr. Andreas Rhein (Vorstand Freundeskreis Stadtmuseum), Dorothee Ciresa (Nachfahrin von Marie Espermüller), Kulturamtsleiter Günther Pietsch, Stolperstein-Führerin Barbara Schlichtherle, Helmut und Renate Hübner (Hauseigentümer Schmiedgasse 2, Stolperstein Ernst Buxbaum) und Josef Hauser (Hauseigentümer Ledergasse 11, Stolperstein Georg Riedel) © Zasche

Kaufbeuren – Im September 2021 erarbeitete eine Gruppe von sechs Jugendlichen in einem mehrtägigen Workshop unter der Leitung von Kulturwissenschaftlerin Carolin Keim eine App für einen digitalen Rundgang zu vier der inzwischen zehn Kaufbeurer Stolpersteine. Dazu entwickelten sie als Erzählfigur die 16-jährige Kaufbeurerin Elisabeth „Lisl“ (gesprochen von Pia Rehle) aus der Zeit um 1943. Das Stadtmuseum stellte am Montag gemeinsam mit dem Stadtjugendring in der Schmiedgasse 2 beim Stolperstein von Ernst ­Buxbaum die App vor, die bereits aufrufbar ist.

Um ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, befassten sich die Jugendlichen mit den verschiedenen Lebensgeschichten der Stolperstein-Opfer und erfuhren im Gespräch mit einer Zeitzeugin, die die NS-Zeit als junges Mädchen miterlebt hatte, mehr über den Alltag in Kaufbeuren im Zweiten Weltkrieg. Die Hörbeiträge wurden von den sechs Mädchen selbst verfasst und eingesprochen. „Lisl“ führt von Station zu Station und berichtet aus ihrem eigenen Lebensalltag im Jahr 1943. Nach der Einführung durch „Lisl“ stehen zusätzliche Informationen zu den jeweiligen Opfern zur Verfügung: Eine kurze Biografie, eine Karte, Fotografien und Dokumente sowie kurze Hör- oder Videobeiträge.



In der App werden die vier ersten Stolpersteine in Kaufbeuren vorgestellt. Der digitale Rundgang startet und endet am Stadtmuseum und dauert ca. 60 Minuten. Ergänzend hat das Stadtmuseum auf der Homepage der Stadt eine Seite eingerichtet, auf der sämtliche bisher verlegten Stolpersteine, ihre Standorte und die dazu gehörigen Biografien zu finden sind. Diese Website ist in der App verlinkt, damit Interessierte die Möglichkeit haben, über den digitalen Rundgang hinaus weitere Stolpersteine aufzusuchen.



Zusätzlich zur App entwickelte das Stadtmuseum eine Stolperstein-Führung für Schulklassen und Erwachsene. In der rund 90-minütigen Führung kommt auch verschiedenes Anschauungsmaterial aus der App zum Einsatz. Die Führung ist für Gruppen buchbar, regelmäßig finden öffentliche Termine statt (Erster Termin: 22. Juli, 14 Uhr, Anmeldung unter Tel. 08341/9668390 beziehungsweise stadt-museum@kaufbeuren.de).

Die App „Kaufbeurer Stolpersteine“ wurde im Rahmen des Programms „fabulAPP“ der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern verwirklicht. Das Stadtmuseum wurde in Workshops geschult und bei der App-Entwicklung begleitet und beraten. Dr. Stefanje Weinmayr von der Landesstelle war zur Vorstellung der App extra angereist.



Die Projektkosten für den Workshop mit den Jugendlichen wurden zudem im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. Eine weitere Förderung erhielt das Stadtmuseum Kaufbeuren vom Freundeskreis des Kaufbeurer Stadtmuseums, der die Erstellung des Werbematerials sowie die Produktion der Hörbeiträge ermöglichte.