AKF unter den Top zehn Deutschlands

Kaufbeuren: Arbeitskreis Fotografie belegt in Schwaben, Bayern und Deutschland vordere Plätze

Von: Ingrid Zasche

Der schwäbische Fotomeister 2023 Peter Ernszt mit einem seiner Siegerfotos, dem Bild mit dem Titel „Protect QUEER Kids“, seinem persönlichen Favoriten. © Zasche

Kaufbeuren – Zu einer kleinen internen Siegesfeier hat kürzlich die Volkshochschule Kaufbeuren den Arbeitskreis Fotografie (AKF) eingeladen. Das „Flaggschiff“ der vhs-Gruppen hatte in diesem Jahr nicht nur erneut (nach 2019) den Titel „Schwäbischer Fotoclub-Meister“ nach Hause geholt. Peter Ernszt, der die Gruppe 2009 gegründet hatte, verteidigte mit einem weiteren ersten Platz seinen Erfolg in der Wertung als Einzelsieger (wir berichteten).

Maximal sechs Bilder dürfen pro Person zu diesen Wettbewerben eingereicht werden. Alle sechs Fotos von Peter Ernszt punkteten und erhielten vier Urkunden und zwei Annahmen. Für die Annahme gibt es je einen Punkt, Urkunden erzielen je zwei Punkte und Medaillen je drei Punkte. Zum Team-Ergebnis trugen neben Ernszt (10 Punkte) Susanne Seiffert (7), Alexander Arnberger (6) und Sonja Sbresny (5) bei. Die jeweils vorderen vier gingen in die Clubwertung ein. Annahmen für den AKF gab es außerdem für Dieter Bergmann, Martin Zurek, Carola Ernszt, Roland Hank, Reiner Lutz, Peter Sbresny, Wolfgang Schoch, Fredi Scholze, Wolfgang Seiffert und Peter Vogg. Alle vom AKF eingereichten Bilder wurden vor der Abgabe ausführlich in der Gruppe besprochen und, wie Susanne Seiffert erläuterte, „zur Wettbewerbsreife gebracht“.



Inzwischen wurden auch die Ergebnisse der Bayerischen und Deutschen Meisterschaften im Deutschen Verband für Fotografie e. V. (DVF) bekanntgegeben. Und auch hier liegt der AKF weit vorn: Bei den Bayerischen Meisterschaften errang Susanne Seiffert, unter anderem schwäbische Meisterin von 2021 und Vizemeisterin von 2022, in den Einzelwertungen einen dritten Platz. Das sei für sie diesmal umso überraschender gekommen, als sie aufgrund einer Makula-Ablösung nur noch mit einem Auge fotografieren könne und eine Bearbeitung am PC sei überhaupt nicht mehr möglich. „Aber ich hab’s halt trotzdem probiert“, meinte sie zufrieden. In der Clubwertung erreichte der AKF mit insgesamt 19 Punkten den vierten Platz.

AKF unter den Top zehn Deutschlands

Bei den Deutschen Meisterschaften belegte der AKF unter 77 teilnehmenden Clubs den 9. Platz. An den spektakulären Erfolg von 2019 reicht das zwar nicht heran: Im Jubiläumsjahr des AKF wurde der Club nicht nur Schwäbischer und Bayerischer Fotoclubmeister, sondern konnten das „Triple“ komplettieren und wurde (nach 2017 zum zweiten Mal) Deutscher Fotoclubmeister. Aber die Fotofreunde spielen nach wie vor kontinuierlich in der Deutschen Fotografen-Oberliga.



Seit rund 15 Jahren ist der AKF unter Peter Ernszt das „Aushängeschild“ und die erfolgreichste Gruppe der Volkshochschule Kaufbeuren und über die vhs von der Stadt gefördert. Im Haus am Spitaltor haben sie stets einen Veranstaltungsraum zur Verfügung und im Flur Platz für eine permanent wechselnde kleine Fotoausstellung zu den Themen, die sie sich selbst vorgeben. Dieses Jahr lautet das Thema „Reisebilder“. Der AKF ist jedoch kein Verein. Sie müssen lediglich regelmäßige Treffen mit einer Teilnehmerliste abhalten. Diese Treffen umfassen derzeit zwischen 15 und 20 Personen (vor Corona waren es zwischen 40 und 50).



Getragen wird die Gruppe von der Freude am Fotografieren. Seit etwa 14 Jahren arbeiten die Mitglieder ehrenamtlich für die Stadt und übernehmen Projekte, die sich für Profis vom Zeitaufwand her nicht rentieren würden: zum Beispiel den Klosterberggarten-Kalender, die Portraits der ESVK-Spieler, Fotos zum 50-jährigen Jubiläum vom JuZe im Kell-Haus oder eine Fotodokumentation des Klosterlebens mit dem Titel „Von der Freude, eine Ordensfrau zu sein“. Auch Exkursionen werden unternommen, wie diejenige ins Hebel-Biotop, deren Ergebnisse im Isergebirgs-Museum zu sehen waren.