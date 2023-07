Ausstellungseröffnung „Rudi Tröger Ausblicke und Innenschau“ im Kunsthaus Kaufbeuren

Sechs Jahrzehnte, 100 Werke : Der Maler Rudi Tröger (rechts) und Schirmherr der Ausstellung Herzog Franz von Bayern. © Foto: Wischhöfer

Von Jürgen Wischhöfer

Kaufbeuren – Zur Ausstellungseröffnung, „Rudi Tröger Ausblicke und Innenschau“, am Dienstag vergangener Woche konnte der Direktor des Kunsthauses Kaufbeuren Jan T. Wilms den Maler Rudi Tröger, den Schirmherren der Veranstaltung S.K.H. Herzog Franz von Bayern, den Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren sowie zahlreiche Ehrengäste und Freunde des Kunsthauses im Foyer begrüßen.

Rudi Tröger, 1929 in Oberfranken geboren, gehört seit Jahrzehnten zu den stillen Einzelgängern unter den Malern seiner Generation. Mit 100 Werken aus sechs Jahrzehnten würdigt das Kunsthaus Kauf­beuren in einer retrospektiv angelegten Ausstellung den bayerischen Maler, dessen Schaffen noch nie so umfassend dargestellt wurde. In seiner sehr ausführlichen Begrüßung ging Jan T. Wilms auf die Bilder des Künstlers und die Art der Erschaffung ein.

Anziehende Tiefe und bezwingende Intensität kennzeichnen die Malereien von Rudi Tröger. © Foto: Wischhöfer

Schicht für Schicht

So entstehen Trögers Bilder langsam und oft über längere Zeiträume. Behutsam verleiht er ihnen Schicht für Schicht ihre anziehende Tiefe und bezwingende Intensität. Es sind die Sujets von Landschaft, Bildnis und Stillleben, die sich Rudi Tröger seit Beginn der Sechzigerjahre zur Aufgabe gemacht hat. Klassische Themen, die seine Arbeit bis heute bestimmen, schreibt der Kunsthistoriker ­Michael Semff.



Rudi Tröger ist ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der schönen Künste und erhielt unter anderem den Kulturpreis Bayern für Malerei. Den Künstler Tröger, inzwischen 94 Jahre alt, verband mit dem Herzog Franz von Bayern eine lebenslange Freundschaft, die dann auch zur Zusage des Herzogs zur Schirmherrschaft der Ausstellung führte.



Die Faszination der Bilder war dem Direktor des Kunsthauses anzumerken, als er die Kunstwerke Trögers beschrieb.



Viele der Werke des Malers scheinen, so Wilms, wie von einer sanften Melancholie durchweht. Bisweilen scheint der Nachhall eines bestimmten Seherlebnis des Malers erkennbar. Eine Stimmung, eine Atmosphäre, ein Licht, ein Duft. Und doch ist es nichts anderes als die Malerei selbst, von der ein Betrachter ins Bild gezogen wird.



Die Ausstellung „Rudi Tröger, Ausblicke und Innenschau“ ist im Kunsthaus vom bis 19. November zu erleben.