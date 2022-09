Hunde im Freibad willkommen

Leine los und Badespaß pur für Hunde. © Stadt KF/Fotolia

Kaufbeuren-Neugablonz – Die diesjährige Freibadesaison im Erlebnisbad Neugablonz wird erneut mit einem Hundeschwimmen am 11. September beendet.

icht in das Bad, doch das ändert die Bäderverwaltung der Stadt Kaufbeuren am kommenden Sonntag. Das Bad ist von 11 bis 18 Uhr für Hunde geöffnet. Besucher müssen die gewohnten Freibadepreise bezahlen, Saisonkarten und Punktekarten gelten auch für diesen Sonntag, für die Vierbeiner ist der Eintritt frei. Der Kiosk hat geöffnet. Der letzte reguläre Badebetrieb findet am Samstag, 10. September von 10 bis 19 Uhr statt.



Es gelten am Hundebadetag besondere Baderegeln, die auf der Homepage der Kaufbeurer Bäder (baeder.kaufbeuren.de) veröffentlicht sind. Besonders wichtig ist, dass nur Hunde in das Bad dürfen, wenn „Frauchen“ oder „Herrchen“ an der Kasse einen Impfpass (mit aktueller Tollwutimpfung), einen Haftpflichtversicherungsnachweis und die Hundemarke vorweisen können. Die Hunde sollten vor dem Schwimmbadbesuch ihre Gassirunde gedreht haben. Vorsorglich weist die Stadt Kaufbeuren darauf hin, dass das Beckenwasser Chlor enthält, da am Vortag noch regulärer Badebetrieb stattfindet.



Ab dem 12. September ist die Badesaison für das Erlebnisbad Neugablonz beendet. Dann finden die üblichen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen im Bad statt. Selbstverständlich werden in diesem Rahmen auch alle Becken gründlich gereinigt und das Beckenwasser erneuert, bevor das Bad voraussichtlich Mitte Mai 2023 wieder für alle zweibeinigen Badegäste zur Verfügung steht.



Letzter Badetag im Kaufbeurer Freibad ist ebenfalls der 11. September. Bis dahin ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet und ermöglicht das Schwimmen im Freien.



Saisonstart des Hallenbades ist Mittwoch, der 14. September ab 9 Uhr. Der Jordan Badepark spart ebenfalls Energie, die Wassertemperatur im Schwimmerbecken und im Wellnessaußenbecken beträgt bis auf Weiteres 25 Grad, teilt die Stadt mit.