Die Messe ist zurück

Von: Wolfgang Becker

Comeback für die Bauplus: Die Baufachmesse hatte einen guten Zulauf. Veranstalter, Aussteller sowie Besucher zeigten sich mehr als zufrieden. © Wolfgang Becker

Kaufbeuren – Das war selbst für den Veranstalter überraschend. „Ich habe nicht mit einem derartig hohen Interesse gerechnet“, so Jens Güttinger von der MEMA messe & marketing aus Neu-Ulm. Am vergangenen Wochenende fand die beliebte Baufachmesse im Allgäu Messe Center statt. „Die Messe ist zurück“, freute sich Güttinger über die fast 3.500 Besucher, die sich auf den Weg zur Messe gemacht hatten.

Es sind außergewöhnliche Zeiten, welche seit zwei Jahren von der Corona-Pandemie geprägt werden. Nicht immer nachvollziehbare politische Einschränkungen bezüglich Veranstaltungen haben bei den Menschen allerorten für ein zunehmendes Bedürfnis nach Normalität geführt. Etwas davon war auf der Bauplus am vergangenen Wochenende zu spüren. Trotz fast halbierter Ausstellerzahl gegenüber der Messe vor zwei Jahren nutzten etliche Bürger die Möglichkeit für einen Messebesuch. Die meisten allerdings aus handfesten Interessen: Sie planen einen Hausbau, eine größere Sanierung oder eine Renovierung ihrer Immobilie. „Die Besucher haben offensichtlich ein Stück Normalität genossen“, so Veranstalter Jens Güttinger gegenüber dem Kreisbote.



Es war nicht der Andrang wie bei den bisherigen elf Messen, aber wie bereits in der Vergangenheit zeigte die Baufachmesse ihre große Anziehungskraft. Denn trotz strenger Hygienemaßnahmen mit 2G-Plus und Maskenpflicht bildete sich bereits bei der Eröffnung am Samstag eine Menschentraube am Eingang zum Allgäu Messe Center im Kaufbeurer Gewerbepark. Und die Besucher verteilten sich schnell auf die weiträumig angeordneten knapp 50 Stände der Aussteller. Kein Gedränge und Geschiebe und es war offensichtlich, dass die Besucher dies entspannt genossen. Die angebotenen Schnelltests wurden kaum benötigt: am Ende machten nur 30 Besucher davon Gebrauch.



„Gute Resonanz“

Veranstalter Jens Güttinger zeigte sich bei dem obligatorischen Messerundgang mit Oberbürgermeister Stefan Bosse hocherfreut: „Ich bin überrascht über die gute Resonanz. Das habe ich so nicht erwartet!“ Auch die Stadtspitze war angetan und sagte zum Veranstalter: „Respekt, dass Sie ihre Planung durchgehalten haben! Die Signale noch vor wenigen Wochen sahen anders aus.“ Er halte die Veranstaltung unter den geltenden Hygienebestimmungen in der jetzigen Form mit dieser Größenordnung für „verantwortbar“. Man könne Solidarität zeigen und damit die Leute unterstützen. Diese wurde schnell sichtbar: Bereits beim ersten Vortrag der Firma Meggle zu einem fugenfreien Wohlfühlbad waren etwa 30 Teilnehmer anwesend. Es zeigte sich, dass die Baufachmesse außerdem eine Strahlkraft für Besucher aus dem weiteren Umland entwickelt hat. Denn auch Interessenten aus Immenstadt und Pfaffenhausen waren eigens zu einem Besuch zur Bauplus in Kaufbeuren angereist.



„Messe ist zurück“

Bis auf wenige Ausnahmen hatten die meisten Messebesucher ein individuelles Interesse an einer Beratung. Dies zeigte sich auch in der Bewertung der Aussteller. Der Besucherrückgang gegenüber der letzten Messe im Jahr 2020 lag laut Veranstalter bei etwa 30 Prozent und damit zwischen 3.000 und 3.500 Besuchern. „Die Messe ist wieder zurück! Ich bin froh, dass wir es machen konnten“, so Güttinger, „es gab wieder persönliche Kontakte und eine Ansprache zwischen den Menschen.“ Die Aussteller seien belohnt worden und durchweg zufrieden, so sein Fazit zum Messeschluss.



Stimmen der Besucher

Ulrike und Gerhard Seidl aus Kaufbeuren sagten: „Hier muss man einfach hin, das gehört dazu. Die Messe ist da und das muss unterstützt werden.“ Das sah Detlef Zell aus Irsee ähnlich: „Es gibt immer etwas Interessantes für das Haus zu ent­decken. Für mich gehört der Besuch der Baumesse zur Jahreszeit dazu.“ Auch Elisabeth und Helmut Heisler aus Kaufbeuren freuen sich über die Baufachmesse: „Wir sind jedes Jahr hier. Man kann immer wieder noch etwas Neues entdecken.“ Renate und Michael Müller aus Neugablonz hatten ein klares Ziel: „Wir wollen uns über Solaranlagen und entsprechende Speichermöglichkeiten informieren. Auch die Chancen und Wege eventueller Förderungen sind für uns wichtig.“



Stimmen der Aussteller

Für die Stadt- und Kreissparkasse Kaufbeuren bildet die Bauplus alljährlich den Startpunkt für ein Sonderprogramm, wie Vorstand Angelo Picierro erläutert: „Wir legen zum Messebeginn ein attraktives Kreditprogramm auf, das kontingentiert ist und maximal bis Jahresende läuft. Das findet große Zustimmung.“ Angenehm überrascht zeigte sich Manfred Reger aus Kaltental von Edelweiß-Pergola: „Ich habe von Anfang an ein großes Interesse der Besucher gespürt und sehr gute Gespräche gehabt. Vielleicht spielt auch die Geldanlage in das eigene Heim eine Rolle.“ Malermeisterin Melanie Pölt aus Germaringen ist von Anfang an dabei und äußert sich sehr zufrieden: „Ich habe viele Anfragen und es sind mehr Leute als ich gedacht habe. Vermutlich sind jetzt mehr Interessierte ganz gezielt auf der Suche nach Informationen.“ Andrea und Rainer Höfig vom Portas Fachbetrieb in Marktoberdorf gehören ebenfalls zu den Ausstellern der ­ersten Stunde: „Die Besucher laufen nicht nur durch, sondern kommen nach dem Ausfall des letzten Jahres gezielter. Wir sind zufrieden und wollen uns auf der Messe auch präsentieren.“



„Alle haben sich wieder auf die Messe gefreut. Sie wird gut angenommen, auch von unseren Bestandskunden“, so Patrick Schlapp vom Vertrieb der Firma Hartig GmbH in Mauerstetten. Nicole Schmidt vom Unternehmen Zappe Fliesen in Kaufbeuren sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Zulauf. Die Besucher zeigen großes Interesse für Platten und Fliesen und wir haben einige Termine ausgemacht.“ „Ich hatte absolute Topgespräche“, so Fachberater Armin Böck von Creaton in Wertingen, „vor allem waren das Kunden mit hinterlegten Bauvorhaben. Ich kann jetzt Kontakt mit den Betrieben aufnehmen.“