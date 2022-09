Bebauungsplan für Märzenbachpark Süd in Vorbereitung

Kaufbeuren – Am Märzenbachpark soll eine Baulücke zwischen dem Gebäude „Kemptener Straße 4“ und nördlich gelegenem „Märzenpark“ geschlossen werden (wir berichteten). Der Eigentümer hat bei der Stadt beantragt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu muss der Stadtrat einen vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan aufstellen, der aktuell im Bauausschuss diskutiert wurde.

Zwischen dem Parkplatz von ROFU Kinderland und der nördlich davon gelegenen Fläche besteht ein Höhenunterschied von fünf bis sechs Metern. Dieser Raum soll für zwei Parkebenen mit knapp 200 Stellplätzen genutzt werden. Auf Höhe des ROFU-Parkplatzes ist über den Parkebenen eine Verkaufsfläche von 950 Quadratmeter für einen kleinen Baumarkt vorgesehen, sowie für einen Fachmarkt für Hörgeräte und Brillen mit 245 Quadratmetern.

Eine Untersuchung durch ein Standort- und Wirtschaftsberatungsbüro bescheinigt dem Vorhaben keine wesentlichen städtebaulichen Auswirkungen. In zwei darüber liegenden Ebenen sollen Büros mit 700 Quadratmetern und Wohnflächen mit 900 Quadratmetern ihren Platz finden. Eine Dachterrasse soll teilweise begrünt werden, im südlichen Bereich ist eine PV-Anlage vorgesehen.

Auch die Fassaden und die Außenanlagen sollen intensiv nach einem eigens erstellten Konzept begrünt werden. Dabei sind Vorstellungen und Anregungen des Gestaltungsbeirates mit eingeflossen. Dies solle zum einen die Aufheizung des Gebäudes gering halten und andererseits ein Angebot für Vögel und Kleintiere schaffen. Das dort kartierte Biotop und die Hangleite dienen tierökologisch als Vernetzungsgebiet und müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Bisher fanden mehrere Gespräche mit den beteiligten Nachbarn, besonders denen im nordwestlichen Teil, statt, die weiter fortgesetzt werden sollen.



Catrin Riedl (SPD) freute sich, dass in der Vorbereitung des Projektes die Ideen des Gestaltungsbeirates mit eingeflossen sind und befürwortet das Vorhaben grundsätzlich. Auch Ernst Schönhaar (CSU) sieht das Vorhaben als Bereicherung an, während Tobias Würfel (Generation KF) Verständnis für die Anwohner hat, aber „,die Stadt muss nachverdichten, das kann einigen Anwohner schon wehtun“. Oliver Schill (Grüne) sieht die Angelegenheit für die Fraktion der Grünen / FDP zwiespältig: „Wir sind für eine Entwicklung auf dem Areal. Jedoch ist der Naturschutz ein KO-Kriterium“. Es gebe Punkte, die man nicht ausgleichen könne.

Durch die Erweiterung des Stellplatzangebotes auf bis zu 560 Plätze ergeben sich auch für die Verkehrsanbindung weitere Überlegungen. Der Kreisverkehr an der Kemptener Straße ist zu den Spitzenzeiten am Morgen und am nachmittag überlastet, eine zusätzliche Verkehrsbelastung durch Märzenpark-Verkehre würde lediglich Nachmittags geringfügig mehr belasten.

Durch ein Ingenieurbüro wurde die Möglichkeit einer Lichtsignalanlage an Stelle des Kreisverkehrs geprüft, was zu leichten Verbesserungen in den Morgen- und Nachmittagsstunden führen könnte. Die vorhandenen Flächen für eine Ampelanlage mit Abbiegestreifen, Radverkehrs- und Fußgängerführung wären ausreichend.

Die Umbaukosten würden sich auf 1,1 Millionen Euro belaufen, dazu kämen noch jährliche Betriebskosten. Oberbürgermeister Bosse beruhigte: „Die heutige Entscheidung zum Bebauungsplan sei keine Entscheidung zu einer endgültigen Ausführung oder zu einer Ampelanlage.“ Der Bauausschuss empfahl mehrheitlich gegen die Stimmen der Grünen/SDP-Fraktion die Weiterleitung an den Stadtrat zur Aufstellung des Bebauungsplanes.

