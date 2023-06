Kaufbeuren begeht Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation

Am Neugablonzer Ehrenmal wird am Samstag der Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation gedacht. © Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren - Am heutigen Dienstag, 20. Juni, wird bundesweit der Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation gedacht. Auch in Kaufbeuren findet eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung statt: Oberbürgermeister Stefan Bosse lädt Interessierte am Samstag, 24. Juni, um 9 Uhr zum Neugablonzer Ehrenmal im Fichtenweg ein.

Am „Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung“ wird seit 2014 der weltweiten Opfer von Flucht und Vertreibung gedacht. Hierdurch wird deutlich gemacht, dass der Wille und die Kraft zu Versöhnung und Neuanfang, der gemeinsame Aufbau und Zusammenhalt in der Gesellschaft das Fundament bilden, auf dem Deutschland heute Menschen aus rund 190 Nationen eine Heimat bietet. Der Gedenktag würdigt zugleich die Integration und Aufbauleistung der Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler.

Da der Gedenktag heuer auf einen Dienstag fällt, werden die Feierlichkeiten am kommenden Samstag begangen, teilt die Stadt mit. Die Musikvereinigung Neugablonz wird die musikalische Umrahmung übernehmen.