Kaufbeuren: Brand in öffentlicher Toilette

In der Kaufbeurer Innenstadt hat´s am Freitagnachmittag gebrannt. © Tobisch

Kaufbeuren - In einer öffentlichen Toilette in der Kaufbeurer Innenstadt ist es am späten Freitagnachmittag zu einem Brand gekommen. Ein unbekannter Mann soll nach Aussagen von mehreren Augenzeugen einen Mülleimer in Brand gesetzt und anschließend die Flucht ergriffen haben. Der Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen gering, verletzt wurde niemand.

Gegen 17 Uhr waren rund um das Rosental Sirenen zu hören. Eine Schar Jugendlicher hatte sich rund um die Eingänge zweier öffentlicher Toiletten versammelt, wo es gewaltig nach Rauch roch. Hier hatte es wenige Sekunden zuvor gebrannt.

Auslöser, wie Stadtbrandmeister Stefan Waldner vor Ort bestätigte: Ein Mülleimer, der in der Herrentoilette Feuer gefangen hatte. Wie Polizei und Feuerwehr vor Ort sagten, hätten die Jugendlichen diesen gleich nach draußen gebracht, sodass in den Toiletten-Räumen kein Schaden entstand. Nur der Mülleimer war letztlich nicht mehr zu gebrauchen.

Wie die Jugendlichen vor Ort im Gespräch mit der Polizei schilderten, hätte sich der mutmaßliche Verursacher aus dem Staub gemacht. Er soll, so mehrere Zeugenaussagen vor Ort, in der Toilette geraucht haben. Dem wird die Polizei nun nachgehen. Für Feuerwehr und BRK hingegen war der Einsatz glücklicherweise nach wenigen Minuten beendet.