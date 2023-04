Kaufbeuren: Brunchmarkt-Auftakt kurzfristig verschoben

Teilen

Auf dem Kirchplatz findet heuer wieder der Brunchmarkt statt. Der Start wurde auf Mai verschoben. © Archivfoto: Kola

Kaufbeuren - Eigentlich hätte der Brunchmarkt am morgigen Samstag (nach der Premiere vergangenes Jahr) in seine zweite Runde starten sollen. Wie die Stadt Kaufbeuren nun mitgeteilt hat, muss der diesjährige Auftakt verschoben werden.

Eigentlich sollte der Kaufbeurer Brunchmarkt am Samstag, 15. April, auf dem Kirchplatz St. Martin in die neue Saison starten. Daraus wird nun allerdings nichts. „Leider liegen für die Zeit des Marktaufbaus und während des Veranstaltungszeitraumes sehr ungünstige, nasskalte Wettervorhersagen vor. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen für die Auftaktveranstaltung 2023 haben Veranstalter und Stadtverwaltung eine Verschiebung auf Mai vereinbart“, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Neuer Termin für die Eröffnungsveranstaltung ist nun der 13. Mai. Dann bieten von 9 bis 14 Uhr verschiedene Händler am Kirchplatz wieder Köstlichkeiten und Getränke an. Wie die Stadtverwaltung betont, stehe der Brunchmarkt nicht in Konkurrenz zum Wochenmarkt in Neugablonz – das sei mit der Händler-Auswahl auch heuer gelungen.

Für den Start im Mai hoffen die Beteiligten nun auf besseres Wetter und einen hoffentlich sonnigen Start.