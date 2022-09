Bei der ersten Bürgerversammlung in Kaufbeuren seit 2019 gab es massive Kritik am ÖPNV

Um den Zustand des Plärrer zu verbessern, hat die Stadt aktuell kein Geld. © Becker

Kaufbeuren – Es war die erste Bürgerversammlung der Stadt Kaufbeuren seit 2019. Doch die Beteiligung war, gemessen an früheren Versammlungen, deutlich geringer. Gut 50 Besucher hatten sich am Dienstag aufgemacht, um sich einerseits zu informieren und andererseits ihre Sichtweise auf Probleme im Stadtgeschehen darzulegen. Die Bandbreite reichte von aktuellen Bauvorhaben und befürchteten Unruhen über Kritik am ÖPNV bis hin zu Gefährdungen durch sogenannte E-Scooter und an Straßenbauprojekten. Gerade zu letzterem Thema kam massive Kritik aus dem Ortsteil Kleinkemnat, dessen Bewohner sich sogar eine eigene „Sonderbürgerveranstaltung“ wünschten. Doch es gab auch Lob.

Oberbürgermeister Stefan Bosse informierte zunächst über die aktuelle Situation in Kaufbeuren bezüglich Corona, die Folgen des Ukrainekrieges und die beschlossenen Energieeinsparmaßnahmen für die Stadt. Dabei wurde wiederum deutlich, dass die Stadt auch durch das Wachsen der Einwohnerzahl von jährlich rund einem Prozent – das entspricht etwa 450 Personen – vor großen Herausforderungen steht.

Das gilt für die Kinder- und Jugendbetreuung ebenso, wie für das Wohnen oder die Unterbringung von Senioren. In diesem Zusammenhang dankte der OB Bosse allen, die sich bei der Versorgung und Unterbringung der etwa 450 ukrainischen Flüchtlinge engagiert hatten.

Mit Blick auf die Energieversorgung hat die Stadt für den Herbst und Winter mehrere Maßnahmen beschlossen. So werden in öffentlichen Gebäuden und Schulen die Raumtemperaturen auf 19 Grad Celsius abgesenkt, es gibt kein warmes Wasser zum Händewaschen mehr und die Beleuchtung beispielsweise am Rathaus und der Stadtmauer wird abgeschaltet. Allein der Abriss der Sporthalle an der Schraderschule hat bereits drei Prozent Ersparnis gebracht. „Wir müssen sparen und hoffen, dass wir so etwa 15 Prozent Energie einsparen können“, sagte die Stadtspitze, die „nach Corona und Energieschlamassel“ voller Sorge weiter Richtung Osten blickt.



Blackout und Unruhen

Otto Spiegler wollte wissen, wie Kaufbeuren im Falle eines „Brownout“ (Stromschwankungen) beziehungsweise eines „Blackout“ (totaler Stromausfall) aufgestellt sei. Und ob dann die Bundeswehr bei inneren Unruhen nach einem festgelegten Plan auch in Kaufbeuren eingesetzt werde.



Bosse machte deutlich, dass nach Meinung der meisten Experten ein länger andauernder Blackout in Deutschland sehr unwahrscheinlich sei. Trotzdem bereite sich auch die Stadt Kaufbeuren auf ein solches Szenario bestmöglich vor.



Rechtsreferendar Thomas Zeh erläuterte die Ausstattung von Notstromaggregaten für Feuerwehr, Rathaus, Krankenhäuser und die kritische Infrastruktur. Er verwies auch auf eine Broschüre des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die kostenlos im Rathaus erhältlich ist. Die Frage bezüglich eines Einsatzes der Bundeswehr bei Unruhen versah der OB mit dem Hinweis „typische Fake News“ und wies sie auf das Schärfste zurück. „Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist und bleibt die Polizei zuständig“, so Bosse, „die Amtshilfe durch die Bundeswehr im Bereich des Katastrophenschutzes bleibt davon – wie bisher auch – unberührt.“



Bauprojekte

Gerhard Bromberger zielte mit seinen Fragen auf den Sachstand der Bauprojekte der vier Bahnhäuser und der zwei Rohbauten an der Füssener Straße ab. In beiden Fällen hat die Stadt keinerlei Möglichkeiten eines Eingriffes, da sie nicht an diesen Vorhaben beteiligt ist. Eine Fläche mit einer schon lange leer stehenden Halle beim „Hotel Kamin“ ist ebenfalls in privater Hand, könnte aber für Wohnbau genutzt werden.



Die Rohbau-Ruinen an der Füssener Straße sind vielen Bürgern ein Dorn im Auge. Die Stadt kann hier aber nicht eingreifen. © Becker

ÖPNV

Starke Kritik wurde am öffentlichen Personennahverkehr laut. Dabei ging es nicht nur um nicht fahrende Busse ohne Information der Bürger, sondern auch um mangelhafte Zeitfenster sowohl für Neugablonz als auch den Haken. Auch der Zustand des Plärrer als zentraler Busbahnhof sehe „furchtbar“ aus, wie ein Bürger schilderte.

Der OB sah bezüglich der Fahrzeiten keine Möglichkeit für Verbesserungen, begründete dies jedoch mit fehlenden Fahrern und krankheitsbedingten Ausfällen. Nunmehr ausgedünnte Fahrpläne würden eine größere Zuverlässigkeit bewirken. Außerhalb des Linienverkehrs verwies er auf den Einsatz von Anrufsammeltaxis (AST). Für den Plärrer fehle schlicht das Geld: „Wir verwalten einen Mangel“, sagte der Rathauschef.



Radwege und E-Scooter

Erstaunen löste nicht nur beim OB das Lob einer aus Buchloe zugezogenen Bürgerin bezüglich des Radwegenetzes aus, die der Stadt attestierte, ein „Herz für Radfahrer“ zu haben. Lediglich die E-Scooter – elektrisch betriebene Roller – jagten ihr Schrecken ein. Dies bestätigte Polizeioberkommissarin Christine Hoffmann, die auch ein Problem bei den zunehmenden E-Bikern sah. Die Radwege seien häufig nicht breit genug und mit Schulungen und Verkehrserziehung werde alles versucht. Mehr Vorsicht und Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer wäre angesichts der potenziellen Gefahren wünschenswert.



Später Unmut in Kleinkemnat

Mit Befremden nahm Oberbürgermeister Stefan Bosse den Unmut von Kemnater Bürgern bezüglich einer geplanten Straßenbaumaßnahme zur Kenntnis. Hintergrund ist der Ausbau der Straße „Stefanstal“, an der ein Gehweg erstellt werden soll. Das Vorhaben war schon seit Längerem geplant, da aus Sicherheitsgründen ein Gehweg erstellt und eine Mauer am ehemaligen Pfarrhof erneuert werden muss.



Anwesende Bürger sahen den Bestand des Pfarrhofgartens als Ortszentrum der Gemeinde für Veranstaltungen gefährdet. Zudem beklagten sie, dass Bäume entfernt würden. Bosse machte deutlich, dass die bereits im Stadtrat einstimmig getroffene Entscheidung für die vorliegende Planung im Vorfeld mit der Kirchenstiftung als Eigentümer als Kompromiss vereinbart worden sei. Gegenüber einer früheren Lösung würde lediglich ein schmaler Streifen mit insgesamt 70 Quadratmeter Fläche benötigt, auf dem drei Bäume betroffen sind, die durch Pflanzungen an anderer Stelle ausgeglichen würden. Er nahm eine Unterschriftenliste mit 100 Unterzeichnern entgegen, verwies aber darauf, dass nur der Stadtrat mit Mehrheit den bestehenden Beschluss aufheben könne.