Straßenumbenennungen in Frage gestellt

Von: Wolfgang Becker

Teilen

Nach dem Willen des Stadtrates soll auch die Hans-Seibold-Straße im Kaufbeurer Haken umbenannt werden. © Wolfgang Becker

Kaufbeuren – Bereits am Ende des vergangenen Jahres hatte der Stadtrat entschieden, Straßennamen von Personen aus der Zeit des NS-Regimes zu ersetzen (wir berichteten). Insbesondere Personen mit NSDAP-Zugehörigkeit und je nach Funktion der daraus resultierenden Handlungen seien als Namensgeber für Straßen ungeeignet. Dazu gehörten Josef Fischer, Hans Seibold und Bürgermeister Kristaller. Nun meldete sich ein Leser des Kreisbote, der bezüglich der Person Hans Seibold Zweifel an der Vollständigkeit und den Schlussfolgerungen eines extern erstellten Gutachtens äußert. Dabei verweist er auch auf „fehlende Informationen“ aus dem „Haus der Bayerischen Geschichte“ in Augsburg.

Grundlage für die Entscheidung der Namensumbenennung war ein von der Stadt in Auftrag gegebenes wissenschaftliches Gutachten beim Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin (IfZ). Dr. Rouven Janneck hatte die Biografien der Personen im Kulturausschuss vorgestellt. Der Stadtrat war in der Folge der Empfehlung des Ausschusses gefolgt, dass die im Gutachten bezeichneten Personen als Namensgeber für Straßen ungeeignet sind.



Kommunalbeamter

Leser Sascha C. Mrotzek betont eingangs seines Schreibens nachdrücklich, dass „die Geschehnisse in der Geschichte Deutschlands, welche auf den höchst verwerflichen Gedanken und Handels des NS-Regimes beruhen, in keiner Weise zu entschuldigen sind!“ Er verweist in seinen Ausführungen darauf, dass Seibold laut Gutachten ein „überaus vorbildlicher Ausbildungsweg bis hin zum, der Lesart nach, fachlich quasi unersetzlichen Verwaltungsbeamten“ skizziert werde. Sowohl der Eintritt in die NSDAP als auch die Übernahme des Polizeireferates sei nach Aussagen Seibolds im Entnazifizierungsverfahren in Teilen auch auf Druck seines Vorgesetzten, Oberbürgermeister Hans Wildung, entstanden. Seibold habe nur widerwillig das Polizeireferat übernommen und explizit auf die Verwendung im Offiziersrang verzichtet. 1944 war er vom amtierenden Bürgermeister General a. D. Karl Deinhardt wegen seines „vorbildlichen, rastlosen Einsatzes“ zum städtischen Verwaltungsamtmann befördert worden.

Nicht im Gutachten

Dass er zum Kriegsende am 27. April 1945 zusammen mit dem Bürgermeister und dem Kommandeur des Fliegerhorstes, Oberst Bronner, die Verteidigung der Stadt verhindert und für einen kampflosen Einmarsch der US-Armee gesorgt habe, sei im Gutachten nicht erwähnt. Das „Haus der Bayerischen Geschichte“ weise jedoch ausdrücklich darauf hin. Auch das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Seibold bis in die letzten Tage des Regimes und auch in den ersten Tagen der amerikanischen Besatzung seinen Dienst „pflichtbewusst“ versehen hatte. Im Entnazifizierungsverfahren war Seibold zunächst als „minderbelastet“ eingestuft worden. In einer Wiederaufnahme des Verfahrens erreichte er seine Einstufung als „Mitläufer“, wurde 1948 als städtischer Verwaltungsoberinspektor bei der Stadt eingestellt und erhielt ein Jahr später den Status als „Beamter auf Lebenszeit“.



Ehrenamtlicher Einsatz

Schließlich ist Seibold, so steht es im Gutachten, 1955 zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande für seinen ehrenamtlichen Einsatz für die örtlichen Baugenossenschaften vorgeschlagen worden. Die Regierung von Schwaben hatte dies jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass noch im Dienst befindliche Beamte von der Verleihung grundsätzlich ausgeschlossen seien und nicht wegen seiner Vergangenheit! Seibold verstarb jedoch vor Eintritt in den Ruhestand.

Zusammenfassend zieht Mrotzek den Schluss, dass eine Umbenennung der Hans-Seibold-Straße zu verwerfen und stattdessen eine Hinweistafel zum geschichtlichen Hintergrund des Namensgebers, gegebenenfalls mit ergänzendem QR Code für weiterführende Informationen, anzubringen ist.



Laut Information der Stadtverwaltung wird der Stadtratsbeschluss zur Umbenennung umgesetzt. Im März wird endgültig über die bis Ende Januar eingegangenen Vorschläge für neue Straßennamen in der Bauausschusssitzung beraten und in der Folge im Stadtrat darüber entschieden. Vor dem im Mai geplanten Wechsel werden alle betroffenen Anlieger informiert. In der Hans-Seibold-Straße befinden sich fast ausschließlich Mehrfamilienhäuser mit etlichen Wohneinheiten.



Keine Kosten für Anwohner

In diesem Zusammenhang werden auch das Straßenverzeichnis und die Datensätze im Fachverfahren des Einwohnermeldeamtes (Bürgerbüro) umgeschrieben. Vom Bürgerbüro wird per Post eine gebührenfreie Meldebescheinigung und eine Information über das weitere Vorgehen zur ebenfalls gebührenfreien Änderung von Fahrzeugpapieren und der Personalausweise versandt. Im gleichen Schritt werden auch die Träger der öffentlichen Belange, wie zum Beispiel Postdienstleister, Telekom, sowie Energie- und Wasserversorger über die Änderung informiert.