Neugablonz lädt zum Bürgerfest

Von: Felix Gattinger

In genau einer Woche geht es in Neugablonz wieder rund: Dann ist Bürgerfest. © Carola Stettnisch

Kaufbeuren-Neugablonz – In genau einer Woche ist es wieder so weit: Am kommenden Sonntag, 10. September, findet am Neuen Markt wieder von 11 bis 18 Uhr das Neugablonzer Bürgerfest statt.

Um 11 Uhr beginnt auf dem Bürgerplatz vor dem Gablonzer Haus und auf dem Neuen Markt das große und vielseitige Kulturprogramm mit Musik, Tänzen und besonderen Aktionen. Ein verkaufsoffener Sonntag lädt in der Zeit von 13 bis 17 Uhr zum Bummeln nach Lust und Laune ein.

Große und kleine Besucher kommen bei der Veranstaltung auf ihre Kosten. Direkt im Anschluss an die Eröffnung durch Oberbürgermeister Stefan Bosse spielt die Musikvereinigung Neugablonz zum Frühshoppen auf der Bühne. Ab 13.30 Uhr trumpft die Nachwuchs Jazzband „Different Flavours“ auf der Bühne auf. Den musikalischen Abschluss macht „Dimi’s Music“, ein echter Lokalmatador.

Aber auch abseits der Bühne wird ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein geboten sein. So findet zum Beispiel eine Blaulichtmeile statt, das Isergebirgs-Museum und die Bücherei haben geöffnet und ein umfangreiches Kinderprogramm rundet das Angebot von Einzelhändlern und Vereinen ab.

Je nach „Adrenalinbedarf“ kann man sich entweder sich die Zeit bei einer Fahrt mit der Kindereisenbahn vertreiben oder sich auf einem Bungee-Trampolin oder in so genannten „Walking Waterballs“ austoben.

Auch für das leibliche Wohl wird beim Bürgerfest durch regionale Anbieter und Vereine bestens gesorgt sein.

Für das Bürgerfest wird der Neue Markt, der Bürgerplatz, die Marktgasse und Teile der Perlengasse am Veranstaltungstag ab 6 Uhr für den Verkehr gesperrt.