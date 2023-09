Bunker-Rundgang durch Neugablonz anlässlich des Bürgerfestes

Ein ehemaliger „Bunker“, der heute als Produktionsgebäude genutzt wird. © Foto: Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V.

Kaufbeuren – Anlässlich des Bürgerfestes in Neugablonz bietet das „Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing“ am selben Tag um 14 Uhr einen Bunker-Rundgang durch den Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz an.

Der Treffpunkt für die circa 2-stündige Führung ist am Gablonzer Haus, Bürgerplatz 1, die Führungsgebühr beträgt 7,Euro pro Person. Interessierte können sich bei der Tourist Information Kaufbeuren unter Telefon 08341 437-190 vormerken lassen oder (bei freien Kapazitäten sich am Führungstag bei den Stadtführern Hans-Joachim Hübner und Carola Ali melden und sich der Führung gegebenenfalls spontan anschließen.

Der Startpunkt der Führung am Gablonzer Haus ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, denn die nächste Bushaltestelle „Neugablonz, Postamt“ befindet sich in nur 200 Metern Entfernung. Die Fahrradmitnahme ist ab 9 Uhr kostenlos möglich (sofern Platz vorhanden). Informationen zum Fahrplan sind abrufbar unter https://www.bayern-fahrplan.de/de/auskunft.