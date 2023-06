Kaufbeuren: Bund Naturschutz empört über massive Fällarbeiten in Wertachauen

Die Bilder zerstörter Nisthöhlen belegen laut BN, dass die Arbeiten zum falschen Zeitpunkt durchgeführt wurden. © Helmer/BN

Kaufbeuren – Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN)in Kaufbeuren zeigt sich entsetzt über die umfangreiche Fällarbeiten in den sensiblen Wertachauen. Die Maßnahmen seien in Zeiten, in denen andere Gemeinden Bürgerwälder pflanzten, um das Klima zu schützen, unverständlich. So heißt es in einer Mitteilung des BN.

Und obwohl die Verkehrssicherheit in den Auen seit Jahren problematisch sei, erscheine der Zeitpunkt der Arbeiten fragwürdig. Erst sei das Eschentriebsterben als Grund genannt worden, dann kamen Befall durch Hallimasch und Borkenkäfer hinzu. „Da der Wald angeblich vorwiegend aus Eschen besteht, kann der Käfer hier kein großes Problem sein“, schreibt die Ortsgruppe.



Der BN fordert ein Moratorium für die Fällarbeiten und eine qualifizierte Prüfung der Maßnahmen. Es gebe Alternativen zur Entfernung gefällter Bäume, und eine vorübergehende Sperrung der Wege würde ein akzeptabler Kompromiss für viele sein. Der BN plädiert für ein Innehalten und Umdenken.

