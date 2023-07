Kaufbeuren: Bunter Tänzelfest-Umzug mit über 1.800 Kindern

Von: Mahi Kola

Rund 1.850 Kinder in stilechten Gewändern, verschiedene Musikgruppen und über 170 Pferde waren heuer am Tänzelfest-Umzug beteiligt. © Mahi Kola

Kaufbeuren – Auch heuer ließen zur „fünften Jahreszeit“ die zahlreichen Mitwirkenden beim Kaufbeurer Tänzelfest-Umzug am Sonntag die Geschichte ihrer Stadt lebendig werden. Rund 1.850 Kinder in stilechten Gewändern, verschiedene Musikgruppen und über 170 Pferde waren beteiligt – die vielen Besucher verfolgten den bunten Festzug gespannt und jubelten den kleinen Webern, Schmieden, Brauern und Co. auf ihrem Weg durch die Altstadt zu.

Nachdem Kaiser Maximilian mitsamt Gefolgschaft vom Publikum empfangen wurde, konnte der Festzug unter tosendem Applaus der zahlreichen Besucher starten.

Dass es sich um ein „ganz besonderes“ Fest handelt, bekräftigte Schirmherrin Barbara Schretter, Regierungspräsidentin von Schwaben, im Rahmen ihres Grußworts. Jedes Jahr aufs Neue seien viele Organisatoren und Helfer mit reichlich Herzblut dabei, um das Tänzelfest als ein „Fest der Gemeinschaft“ auf die Beine zu stellen. Auch Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte trügen ihren Teil zu einem sicheren Event bei, so Schretter.

„Reine, ungestörte Freude“ wünschte die Schirmherrin den Besuchern in diesem Sinne – allen voran den „kleinen“ Mitwirkenden, die das Fest mit Vielfalt und Leben füllen: „Liebe Tänzelfest-Kinder, euch gehört heut‘ die Welt.“