Das Projekt „Gutes tun“ ist ein voller Erfolg im Kindergarten Blattneiweg

Tatkräftige Mithilfe beim Verladen der Pakete durch die Kindergartenkinder. © Kindergarten Blattneiweg

Kaufbeuren – Im Kindergarten Blattneiweg in Neugablonz lernen bereits die Jüngsten zu teilen. Die Zeit vor Weihnachten wurde von den Kinderen und den Einrichtungsverantwortlichen genutzt, um zu überlegen, wer Hilfe braucht und wie diese möglich wird. Heraus kamen schließlich drei Institutionen, die regional Gutes tun, dazu gehören Humedica, der Family Store und das Tierheim in Beckstetten. Wichtig war den Kindern, dass die Hilfe auch wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

„In unserer Einrichtung wollten wir die Kinder dafür sensibilisieren, wie selbstverständlich für uns das Teilen in verschiedenster Form ist. Und das gerade in dieser Zeit, geprägt von St. Martin und dem Nikolaus, die uns mit ihren Geschichten dazu inspirieren. Spielerisch erlernen die Kinder dann das Teilen anhand von praktischen Aufgaben“, berichtet Einrichtungsleiterin Beate Eder.

Deshalb wurden die drei genannten Projekte tatkräftig unterstützt. Für Humedica wurden beispielsweise Päckchen zusammengestellt, dem Family Store wurden Kleiderspenden und Spiele überreicht und auch an die Tiere wurde gedacht: Dem Tierheim Beckstetten wurden ebenfalls Spenden übergeben. Und worüber sich die Kids ganz besonders freuten: Im Gegenzug berichtete die Tierheimsleitung Melanie Kühn ihnen von den Bewohnern im Tierheim und wie wichtig solche Spenden sind. Die Kinder hörten dabei gespannt zu.

Im Nachgang waren sich alle einig, dass in diesem Jahr wieder Projekte in der Umgebung unterstützt werden sollen.