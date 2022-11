In Kaufbeuren eröffnet der erste unbemannte Nahversorger im Allgäu

Von: Wolfgang Becker

Kaufbeuren – Kaufbeuren ist um eine kleine, aber innovative Errungenschaft reicher geworden: Der erste sogenannte V-mini – ein Ableger des als „V-Markt“ bekannten Nahversorgers – hat im Haken in Kaufbeuren am vergangenen Donnerstag seine Türen geöffnet.

Dabei handelt es sich mit knapp 400 Quadratmetern Verkaufsfläche zwar um eine kleinere Variante des großen Bruders, die Sortimentspalette ist mit rund 3.500 Artikeln aber praktisch nicht eingeschränkt. Doch hier gibt es keine normalen Kassen mehr – der Kunde registriert seine eingekauften Waren selbst mit einem Scanner und zahlt bargeldlos. „Ich freue mich sehr und habe diesen Tag herbeigesehnt“, sagte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse anlässlich der Eröffnung.

Unter dem Slogan „Der kleine Supermarkt“ ist an der Benzenauer Straße 40 der erste Mini-V-Markt mit Namen „V-mini“ entstanden, der damit für das Wohngebiet eine Grundversorgung sicherstellt. Der Einkauf selbst ist revolutioniert: Der Zugang sowie die Bezahlung an der Selbstbedienungskasse erfolgen über Bank- oder Kreditkarte. „Wir hatten viele Beweggründe für diesen Schritt“, sagte Inhaber Horst Hermann bei der offiziellen Einweihung. „Mit diesem Markttyp gehen wir neue Wege. Wir testen dieses sogenannte Kleinflächenformat als Lösungsansatz zur Nahversorgung von Stadtteilen und Dörfern – auch mit der Anpassung des Sortiments durch Kundenwünsche.“ Der Markt in Hirschzell könnte laut Hermann aufgrund seiner Größe ebenfalls dafür in Frage kommen.



Novum im Allgäu

„Als allgäuweit erster Nahversorger haben wir in dieser Kombination ein Alleinstellungsmerkmal“, erläuterte Vertriebsleiter Thomas Richter im Gespräch mit dem Kreisbote. Geschäftsführer Michael Stöckle bedankte sich beim Inhaber für seinen „Unternehmergeist“ und bezeichnete ihn als „Innovationstreiber“. In seinem Grußwort sprach Bosse von einem „Blick in die Zukunft“ und einem „Bekenntnis für die Stadt“ als Standort. Auch Jakob Feist als Inhaber der Immobilie seit 2016, der in der Nähe einen Kfz-Handel betreibt, freute sich über den neuen Mieter, der nach seinen Worten durch einen Kontakt über Bürgermeister Oliver Schill entstanden sei: „Nachdem zwei Bäckereien hier nicht Fuß fassen konnten, bin ich sehr froh, dass in diesem Wohngebiet jetzt eine Nahversorgung besteht“.



Klein aber fein

Unter dem Slogan „Der kleine Supermarkt“ bezieht sich der Name zwar auf die verhältnismäßig kleine Verkaufsfläche von rund 400 Quadratmetern – nicht jedoch auf das Angebot, das eine große Auswahl an Lebensmitteln, von (Bio-)Obst und Gemüse, über Molkereiprodukte und Backwaren bis hin zu Tiefkühlprodukten, Wurst und Fleisch sowie Getränken umfasst. Mit 150 Jahren Firmengeschichte hat die Georg Jos. Kaes GmbH dieses Jahr ein doppeltes Jubiläum: Nach 55 Jahren V-Markt eröffnet der erste V-mini und ermöglicht mit optimierten Prozessen und innovativer Technik eine Funktion als Nahversorger.