Theater Kaufbeuren bringt zum 50+1-Jubiläum die „Dreigroschenoper“ auf die Bühne

Von: Ingrid Zasche

Welturaufführung „Misstake“, von Monika Kugelmann den Akteuren auf den Leib geschrieben: Das Ensemble nach der Premiere (stehend von links) Erhard Nietzke, Monika Kugelmann, Bente Lay, Mario Kämper, Nicole Steves; (vorn knieend von li.) Peter Kletschka und Mirco Müller. © Zasche

Kaufbeuren – Die Autorenliste der gespielten Stücke liest sich beinahe wie ein „Who is who“ der Theaterliteratur: Jean-Paul Sartre, Georg Büchner, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Miguel de Cervantes, George Bernhard Shaw, Tennessee Williams, Edward Albee, Thornton Wilder, Leo Tolstoi, Eugene O´Neil, Anton Tschechow, Johann Wolfgang v. Goethe, William Shakespeare. Dazu kommen zahlreiche Boulevardstücke, Krimikomödien und Thriller, mit denen sich das Theater Kaufbeuren (TK) in seiner 50+1-jährigen Geschichte einen Namen gemacht hat. Nun bringen sie zum Jubiläum unter der Regie von Barbara Lackermeier und mit einer Band von Tiny Schmauch die Dreigroschenoper von Bertold Brecht und Kurt Weill auf die Bühne.

Etliche der bisherigen Inszenierungen galten als „für Amateurtheater (fast) unspielbar“. „Dennoch haben wir Bernard Shaws Helden und Goethes Faust I (in Versform) mit großem Erfolg aufgeführt“, erzählt Maria F. Schweiger, neben Sepp Eichhorn und Dietmar Herrmann (langjähriger Kassier) eines der „dienstältesten“ Ensemblemitglieder. Seit 1976 hat sie unzählige tragende Rollen verkörpert und von 1991 bis 2008 den Verein geleitet. In der Dreigroschenoper wird sie, wie sie sagt, die „alte Puffmutter Spelunken-Jenny“ geben. „Mit Wer hat Angst vor Virginia Woolf? von Edward Albee unter der Regie von Herbert Zemann wurden wir 1985 beim Bezirkstag der Bayrischen Amateurtheater in Kaufbeuren sogar zur besten Bayrischen Amateurbühne erklärt“, erinnert sich Schweiger. BR-Radio brachte am Heiligen Abend 1988 Tolstois Auch ich bin ein Gast gewesen als Hörspiel und Ausschnitte von Komm doch, wie du bist (John Mortimer) wurden 1997 im BR-Fernsehen und bei SAT 1 gezeigt.

Im Wechsel der Generationen

Seitdem hat sich ein Generationswechsel vollzogen, und junge Leute wie Kathrin Zajicek, Rochus Höhne, Rupert Waldmüller und Tanja Petraschka sind jetzt am Ruder. Theater Kaufbeuren hat derzeit rund 40 Mitglieder, davon sind etwa 15 abwechselnd auf der Bühne aktiv. Auch ein paar Kaufbeurer Schauspieler und Regisseure, die nicht zum Stamm gehören, wirken dennoch sporadisch ebenfalls immer wieder in Inszenierungen von TK mit. Eine besondere Karriere hat Jutta Kletschka – seit Jahren verlässliche Souffleuse, Vereinsvorsitzende von 2011-2013 und aktuell zweite Vorsitzende – hinter sich: Sie wird in der Dreigroschenoper erstmals mit einer kleinen Rolle auch auf der Bühne stehen. Von Sepp Eichhorn, seit 1978 beim TK als Regisseur, Schauspieler und Bühnenbildner vielseitig einsetzbar, stammt das Bühnenbild für die Dreigroschenoper. Er hat aufwändig im Alleingang ein riesiges Hamsterrad mit Zahnradwerk erstellt.



Highlights der letzten Jahre

Geprobt wird zweimal wöchentlich im Keller der Sparkassenfiliale in Hirschzell. Dort hat der Theaterverein seit 2009 zwei große Räume mit insgesamt etwa 80 Quadratmeter angemietet. In sechs großen Garderobenschränken werden Kostüme und kleinere Requisiten aufbewahrt, für die Kulissen gibt es ein separates Lager. 2014 haben die Mitglieder unter dem damaligen Vorsitz von Dr. Rochus Höhne in Eigenarbeit den Keller komplett renoviert. Als Dr. Höhne 2017 den Vorsitz an Kathrin Zajicek abgab, hatte er allen Grund, zufrieden mit der Leistung seines Vereins zu sein: Unter seiner Ägide fanden die Welturaufführung von Monika Kugelmanns Dramödie „Misstake“, Peter Pius Irls Inszenierung von Stephen Kings Thriller „Misery“ und die erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Theater to Go“ der Kaufbeurer Theatergruppen statt. Seine Nachfolgerin Kathrin Zajicek hatte zwar wiederholt ihr komödiantisches Talent bewiesen, zum Beispiel als Bonny in „Bonny und Clyde“ (2012), als Miss Sophy in „Dinner for One“ (2018) oder als nervige Klatschreporterin in „Suite Surrender“ (2019). Ihre Lieblingsrolle war jedoch das Gretchen im wohl erfolgreichsten und gleichzeitig schwierigsten Stück der letzten 15 Jahre, dem „Faust“ unter der Regie von Christian Hofrichter (2014). In der „Dreigroschenoper“ spielt sie die Polly.



Es würde den Rahmen sprengen, hier alle denkwürdigen Theaterabende mit sowohl leichten heiteren als auch anspruchsvollen, heiklen Stücken aufzuzählen, die Kaufbeuren dem TK verdankt. Nachzulesen sind sie unter www.theater-kaufbeuren.de. Und mit der Dreigroschenoper (Premiere am 15.Oktober) will der Verein der langen Liste seiner Erfolgsstücke ein weiteres Highlight hinzufügen.