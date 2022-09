Die Stadtgärtnerei und das Geheimnis der Bananenstaude

Teilen

In vier Kreisverkehren in Kaufbeuren und Neugablonz, setzt die Stadtgärtnerei zweimal im Jahr neue, unterschiedliche Pflanzen für ein schöneres Stadtbild ein. © Krusche

Kaufbeuren – An manchen Tagen im Jahr fällt es einem direkt auf: die frisch und bunt bepflanzte Mitte am „Rofu“-Kreisverkehr, die hübschen Pflanzenpyramiden in der Altstadt oder die Blumen- und Staudenbeete am Kriegerdenkmal „Nackter Mann“. Aber wer macht das eigentlich alles? Und wo steht in Kaufbeuren eine Bananenstaude?

Der Stadtbeauftragte für den Bauhof und die Stadtgärtnerei, Karl Eichinger (FW), gab den Mitgliedern des Bauausschusses in der jüngsten Sitzung einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Stadtgärtnerei und lüftete das Geheimnis um die Bananenstaude.



Ganzjährige Tätigkeiten der Stadtgärtnerei

Die 17 Mitarbeiter der Stadtgärtnerei gehören zum Bauhof Kaufbeuren und sind vom Frühjahr bis Herbst im Einsatz bei der Pflege der Städtischen Rasenflächen, der Blumenbeete und beim Schneiden der Bäume und Sträucher auf städtischem Gelände. Und im Winter? „Da helfen sie natürlich beim Winterdienst“, erklärte Karl Eichinger. Mehr als 500.000 Quadratmeter städtische Rasenfläche sind regelmäßig zu mähen und zu pflegen. Zwölf Fußballplätze für die ortsansässigen Vereine, inklusive Kunstrasenplätze, wollen bespielbar gehalten und mit regelgerechten Linien versehen werden. Ebenso müssen die Grün- und Sportflächen für sechs Schulen benutzbar gehalten werden.



Verkehrssicherung im öffentlichen Raum

43 Spielplätze im Stadtgebiet sind zu betreuen und regelmäßig auf Schäden zu überprüfen. Alle elf Kindergärten der Stadt werden im Außenbereich vom städtischen Gärtnereibetrieb vorzeigbar gehalten. Weiterhin führt die Stadtgärtnerei das Baumkataster, in dem bisher 19.000 Bäume für das Grünflächenmanagement aufgeführt sind. Nach Registrierung der Baumstandorte im öffentlichen Raum werden bei regelmäßigen Kontrollen die notwendigen Pflegemaßnahmen ermittelt und dokumentiert.



Eine Freude für die Augen der Bürger

In der Stadtgärtnerei sind Fachleute am Werk, bestätigte Karl Eichinger. Da gehe es nicht nur um einfaches Rasenmähen, sondern auch um Pflege von Biotopen. „Für spezielles Mähen der Blumenwiesen wie beispielsweise am Kreisverkehr Klinikum, muss man auch mal zur Sense greifen“, meint der Stadtbeauftragte. Die vier Kreisverkehre im Stadtgebiet werden im Frühjahr mit 13.000 Pflanzen und im Sommer mit 11.800 Pflanzen wechselnd bepflanzt.

14 Blumenpyramiden in der Kaiser-Max- und Ludwigstraße verschönern das Stadtbild und verbessern die Aufenthaltsqualität für die Bürger. Manchmal wächst auch etwas, was man gar nicht will. Dann wird Unkrautbekämpfung notwendig, auch auf den beiden Friedhöfen. Natürlich muss auch der Schwanenweiher am Rathaus wöchentlich gereinigt werden.



Geheimnis im Gewächshaus

Manche der Pflanzen werden zur Überwinterung ins städtische Gewächshaus gebracht und für das nächste Jahr vorbereitet. Das Gewächshaus der Stadtgärtnerei steht auf dem Gelände des Bauhofs in der Liegnitzer Straße. Es dient zum Überwintern der Pflanzen, aber auch als Aufnahmestation für frisch gelieferte Pflanzen.



„Der ganze Stolz der Stadtgärtnerei“, erklärt Eichinger, „ist dort eine große Bananenstaude“. Sie sei irgendwann als kleinere Staude zur Außenbepflanzung beschafft worden. In diesem Jahr aber habe sie Früchte getragen, weshalb sie nicht nach draußen umgepflanzt wurde, sondern im Gewächshaus blieb.