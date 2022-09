Zu wenig Engagement im Stadtparlament?

Digitalisierungsbeauftragter stellt Jahresberichte 2020/21 vor

In naher Zukunft schon soll unser Alltag in der Stadt digital unterstützt werden. © Bildagentur PantherMedia /Nils Ackermann/PantherMedia B100261558

Kaufbeuren – Am vergangenen Dienstag legte der Stadtrat ­Alexander Uhrle in seiner Eigenschaft als Digitalisierungsbeauftragter der Stadt seinen Bericht über die vergangenen Jahre 2021/2022 im Finanz- Verwaltungs- und Stiftungsausschuss von Kaufbeuren vor.

Obgleich die Rückkehr zum normalen öffentlichen Leben nach der Pandemie auch in der Stadtverwaltung zunächst schleppend vorangegangen war, habe inzwischen eine ganze Reihe an Terminen, Workshops und Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung stattfinden können, berichtete Uhrle den Mitgliedern des Ausschusses.

Digitalität im Alltagsleben

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte es die Hybridveranstaltung „Live.Art Digital“ im Kaufbeurer Stadtsaal gegeben – mit interessanten Beiträgen und Diskussionen zum Thema Digitalisierung im Alltag. Anwesend waren unter anderem die Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach, der IT-Leiter der Stadt Jürgen Wittek, verschiedene Vorstände von IT-Unternehmen, sowie der Stadtsparkasse Kaufbeuren und der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu.

Das Besondere an der Veranstaltung, so Uhrle, sei die intensive Einbindung der Zuschauer durch Live-Umfragen gewesen – einerseits vor Ort, andererseits über das Internet. Unter dem Strich hatte sich bei den Umfragen ein eher heterogenes Bild ergeben: 25 Prozent der Befragten sahen den höchsten Bedarf beim Ausbau des digitalen Bürgerservice und der digitalen Infrastruktur im öffentlichen Sektor, 20 Prozent, sprachen sich für weitere Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen und Bildungseinrichtungen aus,18 Prozent der Befragten wünschten sich einen Ausbau der digitalen Mobilität und 17 Prozent forderten mehr digitale Strukturen in der Wirtschaft.



Bemerkenswert, hob Uhrle hervor, sei die Tatsache, dass das Thema Digitalität in Umweltfragen mit neun Prozent für die wenigsten maßgeblich gewesen sei. Im eigenen Leben, geben die Bürgerinnen und Bürger an, digitale Strukturen hauptsächlich beim Online-Banking und bei bargeldlosen Bezahlsystemen zu nutzen. Für die Stadt, resümierte Uhrle, gebe es beim E-Government (den digitalen Leistungen beim Bürgerservice) noch viel Potenzial. Das liege aber nicht nur am Angebot, sondern auch an der Kommunikation dieser Angebote. Viele Serviceleistungen seien den Bürgerinnen und Bürgern schlichtweg noch gar nicht bekannt, so Uhrle.



Zu wenig Engagement im Stadtparlament?

Anfang des Jahres hatte Uhrle alle Vertreter aus den Parteien und den Fraktionen des Stadtparlaments sowie sämtliche Referatsleiter aus der Verwaltung zu einem sogenannten „Smart City Workshop“ eingeladen. Der Einladung gefolgt waren vier Angestellte aus der Verwaltung sowie etliche Stadträte der Generation KF, der CSU, der Linken sowie der Kaufbeurer Initiative. An dieser Stelle seines Berichts bedauerte Uhrle ausdrücklich die Tatsache, dass von den anderen Parteien (Grüne, FW, SPD) niemand erschienen sei. Es sei, so Uhrle, nicht einmal eine Antwort auf die Einladung zurückgekommen, obwohl doch gerade diese Parteien sich die Digitalisierung besonders auf die Fahnen geschrieben hätten.

Mit einem interaktiven Whiteboard, über das alle Teilnehmer zum Thema interagieren konnten, wurden die verschiedenen Felder der Digitalisierung im öffentlichen Raum vorgestellt und nach ihrer Wichtigkeit eingestuft. Ganz klar an der Spitze war der Bereich „Smart Government“, der im Wesentlichen die Bereitstellung digitaler Infrastruktur bei der Stadt und Onlinedienste der Verwaltung umfasst – aber auch digitale Informationssysteme dieTransparenz für die Bürger bei den Verwaltungsvorgängen schaffen soll.

Auf Platz zwei gelangte „Smart Energy and Environment“, das Wert auf den Einsatz ressourcenschonender und erneuerbarer Energien legt, sowie auf nachhaltige Gebäude mit digitaler Haustechnik, und auch die nachhaltige Stadtplanung und -entwicklung nicht außer Acht lässt. Dahinter rangierte das Themenfeld „Smart Mobility“, das durch den Einsatz digitaler Technik bei öffentlichen Verkehrsmitteln zu einer effizienteren Koordination und größerer Benutzerfreundlichkeit beitragen will. Auch hier betonte Uhrle, dass manche Projekte innerhalb der Stadt (wie zum Beispiel der Einsatz intelligenter Beleuchtung) bislang vielen nicht bekannt seien. Aufgrund einer Umfrage im Nachgang wurde beschlossen, im zweimonatigen Rhythmus weitere Workshops durchzuführen.



Expertengespräche und Bürgerbeteiligung

Begleitend dazu führt die Stadt immer wieder Gespräche mit verschiedenen Digitalexperten von Firmen wie urban digital, Strange Consult, BABLE und Allgäu Digital. Doch auch mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sei die Stadt schon in Gesprächen gewesen, referierte Uhrle. Diese wünschten einen Ausbau der Digitalisierung, insbesondere zur Partizipation bei Entscheidungen und Beschlüssen auf kommunaler Ebene sowie eine weitere Digitalisierung der Schulen. Doch auch Senioren sollten mit digitalen Angeboten versorgt werden, die speziell für sie den Alltag und den Umgang mit Behörden erleichtern.



Es fehlt ein Stimmungsbild

All diese Themen sollen in Workshops, Expertengesprächen und Bürgerbefragungen weiter konkretisiert werden, kündigte Uhrle in seinem Ausblick für die nähere Zukunft an. Bereits im Herbst solle ein weiterer Smart City Workshop stattfinden. Besonders von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, fehle noch ein klares Stimmungsbild, unterstrich Alexander Uhrle am Ende seiner Ausführungen. Der ehemalige IT-Unternehmensberater wird künftig als Vertreter des Stadtrates im Lenkungsausschuss Digitalisierung vertreten sein.