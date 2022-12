Einbrecher räumt in Oberbeuren ab

Der Gegenwert der Beute des Raubzugs liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. (Symbolfoto) © Silas Stein (Symbolbild)

Kaufbeuren – Bei den Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Privathaus am vergangenen Freitag setzt die Kripo Kaufbeuren auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, 2. Dezember, hatte sich zwischen 16.45 und 20.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Höhenweg im Ortsteil Oberbeuren verschafft. Der Täter war durch eine Terrassentür in das Objekt gelangt und durchsuchte das gesamte Wohnhaus nach Wertgegenständen. Dabei raubte er hochwertige Uhren und Schmuck . Der genaue Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, er liegt vermutlich aber in einem hohen fünfstelligen Bereich. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kaufbeuren, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 08341/933-0 entgegengenommen.